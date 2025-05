Darmowego grania nigdy za wiele. Co tym razem przygotował popularny sklep?

Epic Games Store przyzwyczaiło nas do cotygodniowego rozdawania gier – zarówno od najważniejszych graczy na rynku, jak i od mniejszych twórców, którzy mają szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Każdego tygodnia pojawia się coś nowego, a 2025 r. już pełny był ciekawych produkcji, które warto ograć, lub dodać na kupkę wstydy. Mieliśmy już Escape Academy, Behind the Frame: The Finest Scenery, Undying, Beyond Blue, HUMANKIND, F1 Manager 2024, Mages of Mystralia, czy Them's Fightin' Herds. Ostatnio były również mniejsze tytuły, pokroju Firestone Online Idle RPG, zestawu powitalnego do gry Albion Online, czy CHUCHEL od twórców Botaniculi.

Epic Games z darmową grą tygodnia. Co tym razem przygotowano dla graczy?

W tym tygodniu nieco biednie, bo mamy zaledwie jedną darmową grę i nie jest to żaden hit, czy najmocniejsza pozycja w Epic Games Store, którą sklep mógłby dać za darmo. Nie da się jednak ukryć, że Super Space Clubznajdzie swoich fanów wśród graczy lubiących tego typu rozgrywkę. A z czym mamy do czynienia? Produkcja studia GrahamOfLegend to kosmiczna strzelanka typu „endless shooter”, w które siadamy za sterami niewielkiego statku kosmicznego i mierzymy się z hordą nacierających z każdej strony przeciwników.

Wystrzeliwać fajerwerki wybuchowym Olly'm czy strzelać do wrogich statków skrytobójczym Roscoe? Mając do dyspozycji różnych pilotów, statki i broń, wybierz idealną konstrukcję i wznieś się w gwiazdy dzięki pchnięciom opartym na fizyce. Niszcząc wrogów i wykonując cele, uważaj na energię swojego statku. Wyczerpująca się energia może sprawić, że będziesz podatny na niszczycielskie obrażenia. Nie czuj się zbyt komfortowo po zwycięstwie, ponieważ kolejna fala jest zawsze tuż za rogiem.

Gra do odebrania jest za darmo do czwartku 8 maja. Tego dnia w ofercie za darmo pojawią się Deadtime Defenders i Touch Type Tale.

To nie koniec darmowych gier od Epic Games Store. Sklep szykuje niespodziankę dla fanów Gwiezdnych Wojen

Jednak Epic Games Store ma przygotowywać dla graczy jeszcze jedną niespodziankę. Kilka dni temu na platformie X (dawniej Twitter) sklep zamieścił wpis sugerujący, że z okazji zbliżającego się Dnia Star Wars udostępni za darmo grę z tego właśnie uniwersum.

Co to będzie? Na ten moment jest to tajemnica. Można jednak podejrzewać, że będzie to coś naprawdę mocnego i warto wypatrywać dnia, w którym tytuł zostanie udostępniony. W sieci pojawiają się dyskusje na temat tego, że może to być Star Wars Outlaws. Pierwsza gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen od Ubisoft, która zadebiutowała w sierpniu ubiegłego roku. Choć oceny nie są przesadnie zachwycające, produkcja ta znalazła swoich fanów i z każdą kolejną aktualizacją stawała się coraz lepsza.

Czy rzeczywiście Epic Games Store da graczom za darmo ten tytuł? Gdy tylko tak się stanie, z pewnością o tym poinformujemy. Fanom gier ze świata Gwiezdnych Wojen polecam skorzystać z majowej oferty Amazon Prime Gaming, gdzie w tym miesiącu znajdziecie pełno tytułów z Odległej Galaktyki – wszystko w ramach abonamentu Amazon Prime, który w Polsce wciąż kosztuje 49 zł rocznie!