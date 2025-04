Nintendo z ogromną aktualizacją Switcha. Tak wielu nowości dawno nie było

Nintendo Switch doczekało się właśnie jednej z największych i niewykluczone, że jednej z ostatnich tak ważnych aktualizacji. To nie tylko poprawki stabilności czy zmiany, których nie dostrzegą gracze. To prawdziwa rewolucja, która wprowadza do ekosystemu pierwszej generacji rozwiązania dotąd niedostępne. Najważniejszą nowością jest Virtual Game Card – funkcja, która pozwala traktować cyfrowe gry, dodatki i wybrane darmowe tytuły jak wirtualne karty, wyświetlane w specjalnym menu na ekranie głównym. Dzięki temu użytkownicy mogą „wkładać” i „wyjmować” gry między dwiema konsolami Switch powiązanymi z tym samym kontem, a także wypożyczać cyfrowe tytuły członkom rodziny w ramach jednej grupy Nintendo Account lub Nintendo Online. To rozwiązanie nie tylko ułatwia zarządzanie biblioteką, ale też pozwala dzielić się grami bez konieczności kupowania ich wielokrotnie w obrębie rodziny czy bliskich znajomych.

To jedna z najważniejszych aktualizacji Switcha. Nowych funkcji nigdy za wiele

Drugą z kluczowych nowości jest GameShare. Jest to funkcja umożliwiająca wspólne granie w wybrane tytuły na kilku konsolach, nawet jeśli tylko jedna z nich posiada daną grę. GameShare działa wyłącznie lokalnie, ale do działania niezbędne jest posiadanie Switch 2, który będzie pełnił rolę konsoli inicjującej sesję, która pozwali na szybkie dołączenie do rozgrywki innych graczy, w tym tych posiadających pierwszą generację sprzętu. To rozwiązanie przypomina nieco to, z czym mieliśmy do czynienia w konsoli Nintendo DS i funkcji Download Play, ale zostało znacząco rozbudowane i dostosowane do współczesnych potrzeb graczy.

Dzięki temu można np. zagrać w Super Mario Party Jamboree na kilku konsolach, mając tylko jedną kopię gry, co otwiera zupełnie nowe możliwości wspólnej zabawy w gronie rodziny czy przyjaciół. Wśród tytułów oferujących GameShare znalazły się także Big Brain Academy: Brain vs. Brain, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics, Captain Toad: Treasure Tracker, czy Super Mario Odyssey. To pierwsze tytuły od Nintendo, które będzie można w ten sposób udostępniać. Swoje wsparcie dla tej funkcji zapowiedziały już inne studia, a jedną z hitowym produkcji działających ten sposób będzie Split Fiction.

Nintendo przygotowuje się też na premierę Nintendo Switch 2 wprowadzając funkcję transferu danych z pierwszej generacji konsoli na drugą. Firma pozwoli nie tylko na tradycyjne przeniesienie plików za pośrednictwem lokalnego połączenia, ale także – co szczególnie ważne dla osób planujących sprzedaż lub wymianę starego Switcha przed premierą nowego modelu – opcję wykonania kopii zapasowej całego systemu na dedykowanym serwerze Nintendo. Użytkownik może zainicjować transfer, przesłać wszystkie dane do chmury, a następnie przywrócić je na Switchu 2 zaraz po jego zakupie. To rozwiązanie eliminuje ryzyko utraty postępów, zapisów czy cyfrowych gier i jest funkcją. Dodatkowo, aktualizacja pozwala na jednoczesny transfer wielu zapisów oraz wprowadza możliwość ograniczenia dostępu do Virtual Game Card poprzez PIN lub logowanie na konto Nintendo.