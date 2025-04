Majowa oferta PlayStation Plus: Dinozaury, Poker i Kosmiczni Marines

Sony oficjalnie zapowiedziało listę gier, które trafią do subskrybentów usługi PlayStation Plus w maju tego roku.

Od 6 maja gracze będą mogli dodać do swoich bibliotek trzy zróżnicowane tytuły, oferujące survival w świecie dinozaurów, strategiczne budowanie talii w pokerowym stylu oraz dynamiczną strzelankę w klimacie retro. Przyjrzyjmy się bliżej majowej ofercie.

Ark: Survival Ascended (PS5)

Pierwszym tytułem jest Ark: Survival Ascended, gruntownie przebudowana wersja popularnego symulatora przetrwania, stworzona na silniku Unreal Engine 5. Gracze trafią na tajemniczą wyspę, gdzie będą musieli walczyć o przetrwanie, oswajając i hodując setki gatunków dinozaurów oraz innych prehistorycznych stworzeń. Gra oferuje zaawansowaną grafikę, rozbudowany system rzemiosła i budowania oraz eksplorację rozległych światów, w tym dostęp do wszystkich dodatków znanych z oryginalnego Ark. Tytuł wspiera publiczny multiplayer online dla 70 graczy, prywatne sesje dla 8 osób oraz lokalny tryb współpracy na podzielonym ekranie dla dwóch graczy.

Balatro (PS5, PS4)

Dla miłośników strategii i karcianek przygotowano Balatro – nietypową grę inspirowaną pokerem. Celem jest tworzenie potężnych synergii poprzez łączenie legalnych układów pokerowych z unikalnymi kartami Jokerów, które modyfikują zasady gry i pozwalają na tworzenie złożonych kombinacji. Gracze muszą zdobywać żetony, aby pokonać kolejne "blindy", odkrywając po drodze ukryte bonusowe układy i talie. Kluczem do sukcesu jest strategiczne myślenie i adaptacja do losowo generowanych wyzwań.

Warhammer 40,000: Boltgun (PS5, PS4)

Ostatnią propozycją jest Warhammer 40,000: Boltgun, dynamiczna strzelanka pierwszoosobowa (FPS), która łączy brutalny świat Warhammera 40,000 z klasyczną, szybką rozgrywką i stylistyką retro shooterów z lat 90.. Gracze wcielają się w zaprawionego w bojach Kosmicznego Marines, walczącego z siłami Chaosu – zdradzieckimi Marines i demonami. Tytuł stawia na niczym nieskrępowaną akcję w stylu "boomer shooter", oferując potężny arsenał broni, eksplozje pikseli i hordy heretyków do pokonania na rozległych poziomach.

Wszystkie trzy wymienione gry – Ark: Survival Ascended, Balatro i Warhammer 40,000: Boltgun – będą dostępne dla członków PlayStation Plus od 6 maja do 2 czerwca 2025 roku. Warto również przypomnieć, że subskrybenci mają czas tylko do 5 maja, aby dodać do swoich bibliotek gry z kwietniowej oferty: RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre oraz Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory.