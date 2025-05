Mnóstwo darmowych gier na majówkę. Fani Star Wars nie będą narzekać

Spędzasz majówkę w wirtualnej rzeczywistości, a może po prostu chcesz przed komputerem odpocząć od grillowania? Jeśli tak, to mamy dobrą wiadomość – szczególnie dla tych osób, które cenią sobie uniwersum Gwiezdnych Wojen. Amazon przyszykował świetną ofertę darmowych gier w ramach usługi Prime Gaming. Nieprzypadkowo znalazły w niej produkcje ze Star Wars.

Niech majówka będzie z Tobą

4 maja obchodzimy Star Wars Day (od słownej gry May the 4th be with You), przez co w erze gier abonamentowych niepisaną tradycją stało się rozdawanie tytułów związanych z Gwiezdnymi Wojnami. Nie inaczej jest tym razem – w majowej ofercie Prime Gaming znalazło się miejsce dla 23 gier, z dwie właśnie osadzone w uniwersum Georga Lucasa.

Mowa tutaj o LEGO Star Wars: The Complete Saga i Star Wars: Galactic Battlegrounds, czyli kolejno kompletnej paczce kultowych gier z gwiezdno wojennej serii LEGO oraz strategii czasu rzeczywistego z 2001 roku. Nie są to być może tytuły najnowsze, ale idealnie sprawdzą się do świętowania obchodów 4 maja.

Wspominane gry ze Star Wars można odbierać już teraz, podobnie jak Styx: Master of Shadows oraz The Invisible Hand. To jednak oczywiście nie wszystko – oto pełna lista tytułów, które w nadchodzących dniach będziecie mogli odebrać w ramach subskrypcji Prime Gaming.

8 MAJA

Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition

Amnesia: Rebirth

Hypnospace Outlaw

Doors — Paradox

15 MAJA

Saints Row: Gat out of Hell

ENDLESS Legend Definitive Edition

Golf with Your Friends

Legacy of Kain: Blood Omen 2

Mail Time

22 MAJA

FATE

Thief 2: The Metal Age

Everdream Valley

Chessarama

The Lost Ashford Ring

29 MAJA

