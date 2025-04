Miał być wielki powrót hitu, są masowe zwolnienia. Co dalej z uwielbianą serią?

W 2024 Electronic Arts i studio Respawn zaskoczyło fanów. Seria Titanfall miała powrócić w zupełnie nowej odsłonie (choć nie jako kontynuacja) przenosząc wielkie mechy i futurystycznych żołnierzy do nowej generacji konsol:

Reklama

Titanfall to seria stworzona przez studio Respawn Entertainment, której pierwsza część ukazała się w 2014 roku. Seria skupia się głównie na szybkich, dynamicznych starciach w przyszłości, łącząc walkę na pieszo z bronią w dłoniach z wykorzystaniem zdolności specjalnych oraz pojazdów, zwłaszcza tytułowymi mechami nazywanymi Titanami. A umówmy się, że dynamiczny FPS i wielkie mechy to połączenie idealne i recepta na sukces — kto nie polubiłby fuzji Call of Duty z Gundamem?

– pisał Kacper przy okazji pierwszych informacji na temat nowej części gry, które pojawiły się w marcu 2024. Od tamtego momentu minął już ponad rok i nie mieliśmy żadnych konkretów. Do teraz. Choć wydaje mi się, że gracze nie bedą z nich zadowoleni.

Jak się okazuje, EA postanowiło zrezygnować z dalszych prac nad nową odsłoną Titanfall, za które odpowiadać miało studio Respawn. Choć oficjalnie żadnych prac nad tą grą nie prowadzono, Bloomberg donosi, że właśnie ta seria dotknięta została procesem restrukturyzacji samego studia, jak i zmianą planów Electronic Arts. Oficjalnie wiemy, że zmiany zaszły w zespołach, które obecnie pracują nad rozwojem Apex Legends i nowej gry ze świata Gwiezdnych Wojen – serii Jedi. Choć część pracowników ma pożegnać się ze swoimi stanowiskami, niektórzy zostaną przeniesieni do studia EA Motive, gdzie pracować będą nad nową produkcją z uniwersum MARVEL, z Iron Manem w roli głównej.

Miał być hit, pozostanie wielkie rozczarowanie. Titanfall przechodzi do historii

Respawn swoją decyzją podzielił się także w mediach społecznościowych, choć przedstawiciele studia skupiali się wyłącznie na informacjach o zmianach organizacyjnych związanych z Apex Legends i Star Wars Jedi. Nadmienili jednak, że zrezygnowali z dwóch projektów znajdujących się na wczesnym etapie produkcyjnym. Można mieć 100-procentową pewność, że jednym z nich był Titanfall. Seria cieszyła się ogromną popularnością wśród fanów futurystycznych strzelanek (także online) i z pewnością wielu z nich będzie rozczarowanych decyzją Electronic Arts, które nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa w kwestii samego Respawn. Okazuje się, że przed pracownikami masowe zwolnienia. W samym studiu ze swoimi stanowiskami pożegnać się ma ok. 100 osób, a w całych strukturach EA z pracą rozstać się będzie musiało od 300 do 400 pracowników (wliczając w to zwolnienia z Respawn). To nie pierwsze tego typu działania.

W przeszłości EA informowało wielokrotnie o konieczności zmiany podejścia do swojej działalności i zmuszone było do sporych restrukturyzacji w swoich wewnętrznych studiach deweloperskich. Z prącą pożegnało się wielu pracowników Respawn pracujących m.in. nad nowymi Gwiezdnymi Wojnami, czy całkowicie rozwiązano zespół Ridgeline, które odpowiadało za nową odsłonę Battlefield. Nie da się ukryć, że EA ma spory problem – i to nie tylko wizerunkowy. Przez lata uważana była za najbardziej toksyczną firmę w branży gier wideo, mimo wielu hitów. Choć głosowanie portfelem się nie sprawdza, gdyż wiele tytułów EA nadal sprzedaje się w wielomilionowych nakładach, obecna sytuacja pokazuje, że to nie wystarcza.