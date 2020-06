Czym się różnią opaski Mi Band? Podpowiadamy, na co zwracać uwagę

Xiaomi Mi Band 5 zaprezentowano w zeszłym tygodniu. Najnowsza wersja opaski chińskiego producenta wprowadza wiele nowości — od większego ekranu zaczynając, na nowym sposobie jej ładowania kończąc. Z każdą kolejną generacją użytkownicy dostają funkcje, które kuszą do przesiadki na nowszy model. Czy zawsze warto to robić? Dla końcowego odbiorcy ważne jest, czy dana opaska spełni jego oczekiwania i czy oferowane przez nią funkcjonalności są tym, czego akurat potrzebuje.

W polskich sklepach wciąż znaleźć możecie wszystkie generacje opasek Xiaomi Mi Band, choć największą popularnością cieszą się te 2,3 i 4. generacji. Już w najbliższych tygodniach spodziewać się można polskiej premiery Mi Band 5. Tę opaskę w chwili obecnej można zamówić z Chin za ok. 121 zł. W zależności od wybranego modelu zapłacicie od ok. 40 do 120 zł (w sklepie RTV EURO AGD).

Xiaomi Mi Band. Porównanie dostępnych opasek fitness

Mi Band 5 Mi Band 4 Mi Band 3 Mi Band 2 Mi Band Ekran 1,1″ AMOLED 0,95″ AMOLED 0,78″ OLED 0,42″ OLED brak dotyk tak tak tak tak nie Motywy 177 77 3 0 0 Kategorie ćwiczeń 11 6 0 0 0 Tryb multi-sport tak tak tak nie nie Wodoodporność do 50 m. do 50 m. do 50 m. IP67 IP67 Asystent Tak, Xiao AI (NFC) Tak, Xiao AI (NFC) nie nie nie Śledzenie snu 24h, wykrywanie REM wykrywanie snu Wykrywanie snu Wykrywanie snu Wykrywanie snu Ładowanie Magnetyczna ładowarka Dedykowany dock Dedykowany dock Dedykowany dock Dedykowany dock Czas pracy 14 dni 20 dni 20 dni 20 dni 30 dni Łączność Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 Kompatybilność Android/iOS Android/iOS Android/iOS Android/iOS Android/iOS Powiadomienia tak tak tak tak nie Wibracje tak tak tak tak tak Pulsometr tak tak tak tak nie wymienne opaski tak tak tak tak nie

Każda opaska oferuje podstawowe funkcje, choć pierwsza generacja Mi Band pozbawiona jest ekranu dotykowego, a wszystkie wyniki wyświetlane są w aplikacji mobilnej. Wszystkie liczą kroki, przebyty dystans oraz sen. Jednak z każdą kolejną odsłoną użytkownicy otrzymują coraz to nowsze rozwiązania służące m.in. wygodnemu uprawianiu sportu — w tym wybór konkretnej czynności (bieg, pływanie, jazda na rowerze), do której dopasowywane są inne parametry. Z nowszymi opaskami pójdziecie więc na basen bez obawy o jej uszkodzenie. Starsze modele chronione są co najwyżej przed potem lub zachlapaniem wodą.

Xiaomi Mi Band. Pięć generacji opasek sportowych. Na którą się zdecydować?

Warto też zwrócić uwagę na czas pracy na jednym ładowaniu — niecałe 3 tygodnie to całkiem dobry wynik, choć w przypadku pierwszych czterech generacji, ładowanie Mi Band nie należy do najprzyjemniejszych. W Mi Band 5 zastosowano nową ładowarkę wykorzystującą mechanizm magnetyczny co ułatwia jej naładowanie. Ten model pozwala też na większe urozmaicenie ekranu — a to za sprawą 170 motywów graficznych, które można zmieniać w zależności od nastroju, czy koloru opaski.

Wiadomo, że najwięcej funkcji oferuje Xiaomi Mi Band 5, ale być może nie szukacie tak zaawansowanych rozwiązań. Warto więc sprawdzić, czego akurat potrzebujecie i może się okazać, że wystarczy Mi Band 3 lub Mi Band 4, by zaspokoić Wasze oczekiwania.