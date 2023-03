Amazon Kindle w dobrych cenach. Świetna oferta dla fanów e-booków

Wiosenna wyprzedaż Amazon może rozczarowywać - przynajmniej jeśli chodzi o jej polską odsłonę. Wśród tysięcy przecenionych produktów zabrakło najważniejszych - flagowej elektroniki amerykańskiej firmy, w tym świetnych czytników e-booków, które cieszą się ogromną popularnością na całym świecie, w tym w Polsce. Z pomocą przychodzą nam jednak sąsiedzi. Na niemieckim Amazonie również trwa wiosenna wyprzedaż, jednak tam czytniki Kindle objęte są promocją. Jeśli myślicie nad zakupem nowego urządzenia do czytania cyfrowych wersji książęk, Amazon Kindle będzie doskonałym wyborem. Tym bardziej, że na Amazonie kupicie różne wersje popularnego czytnika. A co jest dostępne?

Przede wszystkim Kindle Paperwhite 5 w dwóch wersjach: 8 GB oraz 16 GB. Pierwszy z nich kosztuje 108,52 euro (ok. 508 zł), drugi to koszt 129,19 euro (ok. 605 zł). Jest też Paperwhite Signature Edition wyróżniający się 32 GB pamięci na dane, czujnikiem oświetlenia automatycznie dostosowującym podświetlenie i ładowaniem bezprzewodowym w standardzie Qi. Za tę wersję trzeba zapłacić 149,86 euro (ok. 702 zł). Taniej, bo za 93,01 euro (ok. 436 zł) kupicie Kindle 11 - podstawowy czytnik z 6-calowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości 300 ppi, 16 GB pamięci wewnętrznej i ładowaniem USB-C.

W ramach wiosennej wyprzedaży kupicie też nowość - Kindle Scribe w niższej cenie. Niemiecki oddział Amazonu sprzedaje ten "cyfrowy zeszyt" z rysikiem premium w wersji 16 GB za 351,42 euro (ok. 1646 zł), 32 GB za 372,09 euro (ok. 1743,50 zł) lub w wersji 64 GB za 403,10 euro (ok. 1888,20 zł). Więcej o tym modelu przeczytacie w tekście Kacpra Kindle Scribe to więcej niż czytnik e-booków.

Wszystkie ceny uwzględniają polski VAT jednak nie posiadają doliczonych kosztów wysyłki z Niemiec.

Amazon Kindle w niższych cenach w ramach wiosennej wyprzedaży

Warto też zwrócić uwagę, że nie wszystkie modele czytników kupicie z przesyłką do Polski - tyczy się to przede wszystkim wersji z reklamami, które do Polski można zamówić wyłącznie przy pomocy któregoś z pośrednika, który pozwala na zamianie sprzętu na niemiecki adres z później zajmuje się dalszą dostawą do Polski. Kindle w wersji z reklamami zazwyczaj kosztuje kilka euro taniej, ale może okazać się, że wraz z opłatami dla pośredników, ostateczna cena nie będzie już taka atrakcyjna. A które czytniki z reklamami są dostępne w niższej cenie?