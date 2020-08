Czy nowe zakazy uchronią nas przed systemami rozpoznawania twarzy? Na pewno nie!

Sztuczna inteligencja i technologie identyfikacji ludzi coraz mocniej wkraczają w nasze życie. Siły policji w wielu państwach posiłkują się nimi w zakresie poszukiwania osób podejrzanych o dokonanie przestępstwa. Co i rusz jesteśmy świadkami awantury o to, że ktoś został błędnie oskarżony. No i dochodzi do tego kwestia naszej prywatności, ponieważ wkroczenie tego typu technologii na ulice sprawiają, że tracimy resztki tego co nam zostało. Czy jesteśmy skazani na systemy rozpoznawania twarzy? Tak, ale to nie najgorsze co może nam się przytrafić.

Władze i sądy coraz częściej informują o wprowadzeniu silnych restrykcji, a wręcz zakazów ich wykorzystywania, jednak moim zdaniem i tak nic na to nie poradzą. To po prostu stanie się naszą codziennością. Mam tylko nadzieję, że jak najpóźniej.

To co mnie jednak boli najbardziej w tym całym zamieszaniu, to fakt, że prawo nijak nie nadąża za rozwojem tej technologii. Niby nie jest to nic nadzwyczajnego, ale reaktywne podejście do tematu aż bije po oczach.

Kolejne wykluczenie

Weźmy za przykład Wielką Brytanię. Organizacja Liberty zajmująca się prawami człowieka donosi, że wygrała proces dotyczący pozbawienia prawa do życia prywatnego Eda Bridgesa przez systemy rozpoznawania twarzy.