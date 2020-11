ARM Cortex A78C

Cortex A78C – 8 rdzeni i wyższe taktowanie

Nowy procesor opracowany przez ARM to wariacja dobrze już znanego układu Cortex A78. Dopisek z literką C oznacza, że jest to wersja przeznaczona dla komputerów, a nie dla typowych urządzeń mobilnych. Zmian jest całkiem sporo, choć nie dotyczą one samej podstawowej architektury tego układu. Kluczowa zmiana to zwiększenie liczby wydajnych rdzeni, w typowych chipach dla smartfonów mamy zazwyczaj 4 rdzenie wydajne (klasy Cortex A78) oraz 4 oszczędne (np. Cortex A57). Natomiast w Cortex A78C konfiguracja jest odmienna, tutaj są tylko wydajne rdzenie i może być ich nawet 8. To całkowita nowość, która powinna w wielu sytuacjach znacznie pomóc komputerom z systemem Windows. Wygląda to też trochę tak, że ARM bierze przykład z Apple, które zamierza w swoich notebookach stosować układy wyposażone nawet w 12 rdzeni. Powinniśmy się o tym zresztą przekonać już jutro podczas konferencji „One more thing”.