Microsoft wytacza działa przeciwko Apple – oto nowiutki Surface Pro X z ARM-em

Microsoft przygotował genialny sprzęt. Musi popracować nad oprogramowaniem

Nie mieliśmy jeszcze szans na sprawdzenie obietnic Apple, co do nowych MacBooków pracujących na ARM, ale firma z Cupertino robi wiele, by od samego początku środowisko było gotowe i w jak największym stopniu przypominało to, z którego korzystaliśmy do tej pory. Microsoft był pierwszy w kontekście hardware’u oraz software’u, ale to nie oznacza, że może czuć się pewnie. Następne lata upłyną pod znakiem zażartej rywalizacji gigantów na tym polu, na czym możemy oczywiście tylko zyskać, bo dodatkowe kilka godzin pracy bez ładowarki czy bezproblemowa łączność komputerów dzięki LTE to korzyści, na które czekamy od dawna.