One more thing, czyli Macbooki z procesorami ARM

Na rzeczonej ostatniej konferencji, która będzie miała miejsce dokładnie za tydzień, 10 listopada, Apple ma zaprezentować aż 3 nowe komputery. Wszystkie to modele przenośne, według doniesień Marka Gurmana z Bloomberga będą to: Macbook Air, Macbook Pro 13 i Macbook Pro 16 cali. Mark ma całkiem dobrą historię podobnych przecieków, więc całkiem możliwe, że i tym razem ma rację. Podobno produkcja nowych komputerów już trwa, a odpowiadają za nią Foxconn oraz Quanta Computers. Technicznie poza nowym procesorem, nowe modele nie będą się specjalnie różnić od tych dostępnych obecnie.

Poza jednym faktem, nowe wersje mają być znacznie tańsze. Według ostatnich przecieków, Macbook Air oparty na procesorze Apple A14X ma kosztować w podstawowej wersji tylko 799 USD, czyli o 200 USD mniej niż obecny model z procesorem Intela. W Polsce przełożyłoby się to na cenę w okolicach 4000 PLN (dzisiaj najtańszy Macbook Air kosztuje 4999 PLN). O 200 USD będzie tańszy też Macbook Pro 13, który ma kosztować 1099 USD, co powinno przełożyć się na cenę w okolicach 5500 PLN w Polsce, zamiast obecnych 6500 PLN. To nadal nie jest jakoś wybitnie tanio, ale porównywalnie z notebookami „premium” z Windowsem. Tim Cook podobno chce przy pomocy niższej ceny zachęcić użytkowników do przesiadki na procesory Apple.