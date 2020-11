Dzisiejszy smarfon możemy chwalić za wiele rzeczy. Ich aparaty w większości sytuacji są w stanie poradzić sobie na tyle, by zrobić dobrze wyglądające zdjęcie. Ich baterie są nawet dwa razy większe i ładują się kilkadziesiąt razy szybciej niż jeszcze 3 lata temu. Ekrany są większe, jaśniejsze i odświeżają się z wyższymi częstotliwościami (nawet dwa razy wyższymi), a urządzenia mają często komputerowe wręcz ilości pamięci RAM. Pojawiają się też niespotykane wcześniej pomysły, jak wyginane ekrany czy obracane moduły. Jednak jeżeli chodzi o ocenę telefonu, szczególnie w kontekście jego długowieczności i stosunku cena/wartość, wciąż prym wiedzie jeden komponent – SoC. Telefon może mieć najlepsze aparaty, zatrważająco dużo RAM’u i świetny ekran, jednak jeżeli będzie miał średniopółkowy procesor – ciężko będzie uzasadnić jego wysoką cenę. Nawet, jeżeli dziś Snapdragon 765G to wszystko, czego przeciętny użytkownik będzie potrzebował, wciąż stosunek mocy do ceny jest bardzo ważny. I jeżeli o niego chodzi – w przyszłym roku może on bardzo mocno podskoczyć.

Przyszłoroczne telefony to będą rakiety

Generacyjny przeskok jeżeli chodzi o producentów chipsetów zawsze jest jedną wielką niewiadomą. O ile producenci tacy jak Qualcomm, MediaTek, Samsung czy Huawei będą w stanie podnieść moc, ile będą w stanie wykręcić ze swoich SoC za pomocą opracowanych przez siebie technologii. I wychodzi na to, że właśnie dostaliśmy pierwszą, możliwą do porównania odpowiedź, jak będzie sprawował się topowy czip największego z nich. Tak, Snapdragon 875 trafił już do pierwszych urządzeń, dzięki czemu możemy go porównać z obecną generacją. Tutaj skok jest bardzo zauważalny.