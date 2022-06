Coraz krócej oglądamy Netfliksa na smartfonie, choć to wciąż najpopularniejsze VOD

Ten rok dla Netfliksa będzie wyjątkowy. I to nie ze względu na powroty popularnych seriali czy interesujące filmy. Przede wszystkim dlatego, że platforma pierwszy raz od dekady odnotowała spadek liczby subskrybentów. Netflix zaliczył w pierwszym kwartale tego roku mocny poślizg. Skutkiem podwyżki cen abonamentu, niskich jakościowo produkcji i robienia widzom pod górkę jest lawinowy odpływ klientów. To o 200 tys. mniej osób, niż w porównaniu z końcówką ubiegłego roku. Rezygnacja tak dużej liczby subskrybentów i inne kłopoty sprawiły, że platforma będzie musiała zmienić dotychczasowe podejście i znaleźć sposób, który wpłynie na braki gotówki w kasie.

A jak na tym tle wygląda rynek polski i pozycja aplikacji mobilnej Netflix? Odpowiedź przynoszą dane z agencji Spicy Mobile, która przeprowadziła pasywny pomiar aktywności użytkowników na urządzeniach mobilnych z systemem Android. Pod uwagę wzięto zasięg oraz średni dzienny czas na użytkownika w okresie od stycznia 2021 roku do kwietnia 2022 roku.

Netflix traci na znaczeniu na urządzeniach mobilnych. Choć to wciąż najpopularniejsza apka VOD

Dane wskazują, że Netflix jest drugą najpopularniejszą aplikacją wideo wśród Polaków - ustępując jedynie YouTube. W rankingu aplikacji platform VOD, według zasięgu, daleko za Netfliksem są m.in. Player (6,98%), HBO Max (5,54%), Polsat Box Go (4,28%) oraz CANAL+ (3,11%). Choć zasięg Netfliksa stale rośnie, spada czas, w którym Polacy spędzają w aplikacji na oglądaniu treści. Od stycznia 2021 roku do kwietnia 2022 średni dzienny czas na użytkownika w aplikacji mobilnej zmalał z 1 godziny i 16 minut do zaledwie 37 minut. To spadek aż o 51 procent.

Złą passę Netfliksa wykorzystują inni. Usłua Disney+ zanotowała w ostatnich miesiącach spory wzrost liczby subskrybentów, a można podejrzewać, że i to się zmieni już niebawem. Disney+ zawita bowiem w czerwcu do Polski oraz do innych krajów, gdzie z pewnością przyciągnie widzów. A z jakich alternatywnych VOD korzystają najczęściej użytkownicy aplikacji mobilnej Netflix w Polsce? Spicy Mobile podaje, że najchętniej sięgają oni po aplikacje Player oraz HBO Max.

Źródło: informacje prasowe

Stock Image from Depositphotos