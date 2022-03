Co się dzieje z GPS w Galaxy S22 Ultra? To proste. Nie działa

Model S22 Ultra był w moich rękach przez dwa tygodnie. Pozostawił po sobie doskonałe wrażenie, moim zdaniem to najlepszy w chwili obecnej foto smartfon (tu przeczytacie jego test). Ale też pod każdym innym względem niczego mu nie brakuje, do tego ma przewagę nad konkurencją w postaci rysika. Kilkukrotnie urządzenie służyło mi jako nawigacja w samochodzie i nigdy nie miałem żadnych problemów.

Nawigacja nie działa

Takiego szczęścia nie mają jednak inni użytkownicy tego modelu. Coraz więcej z nich donosi o poważnych problemach z działaniem GPS. Z takimi kłopotami musi borykać się m.in. jeden z naszych czytelników, który pisze w mailu do redakcji: Podczas użytkowania Google Maps telefon gubi zasięg lokalizacji GPS, użytkownik nie może wówczas korzystać z Map Google ponieważ lokalizacja nie jest wskazywana i cały czas następuje próba nawiązania połączenia GPS – oczywiście nieskuteczna! Problem można rozwiązać chwilowo restartując smartfon – jednak pojawia się zaraz ponownie.

O podobnych kłopotach z GPS można przeczytać na stronie eu.community.samsung.com. Według zamieszczonych tam postów funkcja nie działa po pierwszym skonfigurowaniu telefonu lub po dłuższych okresach nieaktywności. Użytkownicy, których to dotyczy, zgłaszają, że podczas otwierania Map Google otrzymują informację o tym, że nie można znaleźć GPS.

Rozwiązania problemu bywają różne. Z wpisów można wyczytać, że czasem wystarczy wyłączyć i włączyć smartfon, czasem trzeba go przywrócić do ustawień fabrycznych. Niestety zdarza się, że nie pomaga to na długo a problem po jakimś czasie znów powraca.

Zapytaliśmy się polski oddział Samsunga czy zna sprawę i czy w jakiś sposób się do niej odniesie. W momencie gdy otrzymamy odpowiedź, zaktualizujemy nasz wpis.

Problem z wydajnością

Wygląda na to, że nad najnowszymi flagowymi urządzeniami Samsunga ciągnie się jakieś fatum, bo działanie GPS to nie jedyny problem, z jakim borykają się użytkownicy. Kilka tygodni temu okazało się, że firma programowo ogranicza wydajność w S22 i kilku innych modelach. Wbudowana usługa Game Optimizing Service (GOS) z założenia ma pomóc w oszczędzaniu baterii i przeciwdziałać przegrzewaniu się smartfonów. Tyle, że nie uruchamia się w testach, więc użytkownicy mogli kupować smartfon kierując się wysokimi wynikami w benchmarkach, które nie miały przełożenia na codzienne używanie telefonu. Pisał o tym w tym wpisie Piotr Kurek.

Finalnie Samsung przeprosił użytkowników i zapowiedział wypuszczenie aktualizacji która sprawi, że wydajność urządzeń nie będzie ograniczana.

Miejmy nadzieję, że podobnie skończy się sprawa z działaniem GPS.