Samsung Galaxy S22 Ultra, jedna z najgłośniejszych premier na rynku smartfonów w bieżącym roku, trafia do coraz większej ilości użytkowników - i niestety, niektórzy mają spore problemy z wyświetlaczem.

Galaxy S22 Ultra to naprawdę niesamowity telefon, co udowodnił Mirek Mazanec w swojej recenzji. Nowy flagowiec koreańskiej firmy to na ten moment telefon kompletny, a w dodatku prawdziwa gratka dla fanów serii Note. Jak się niestety okazuje, część użytkowników mierzy się ze specyficznym problemem na wyświetlaczu.

Okazało się, że temat dotyka dość sporej grupy użytkowników, w związku z czym powstał cały wątek na Reddicie poświęcony tej sprawie. Podczas użytkowania często na ekranie pojawia się fioletowy pasek rozmytych pikseli. Efekt co prawda po chwili znika, co jednak nie zmienia faktu, że jest to mocno irytujące i niepokojące.

Według społeczności Reddita, najczęściej zdarza się to podczas oglądania filmów lub grania w gry, jednak na nagraniu opublikowanym przez użytkownika o pseudonimie Murock, sytuacja pojawia się podczas odblokowywania telefonu. Nagranie możecie zobaczyć pod tym linkiem.

Co ciekawe, problem zaobserwowano w Samsungach Galaxy S22 Ultra z procesorami Exynos. Taki właśnie model testowaliśmy, ale w naszym egzemplarzu takie zjawisko nie występuje. Nie zauważono ich również w modelach ze Snapdragonem 8 Gen 1. W przypadku tego procesora należy więc spokojnie przyznać, że wyświetlacz wciąż jest jedną z głównych zalet nowego flagowca koreańskiej firmy.

Jeśli okaże się to problemem sprzętowym, Samsung z pewnością zareaguje na coraz większą ilość głosów niezadowolonych klientów.