Samsung wciąż wspiera Galaxy S9 i S9+. 4 lata po premierze

Samsung bez wątpienia został ostatnio królem aktualizacji w świecie Androida. Firma rekordowo długo wspiera swoje starsze urządzenia – większość 3 dużymi aktualizacjami systemu i 4 latami dbania o poprawki bezpieczeństwa. Przy okazji rynkowego debiutu modeli S22 Samsung ogłosił kolejne wydłużenie wsparcia dla wybranych urządzeń – do 4 aktualizacji systemu i 5 lat aktualizacji zabezpieczeń. Dla przypomnienia – chodzi o:

linię Galaxy S: Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, a także Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE i nadchodzące urządzenia z serii S,

linię Galaxy Z: Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 i nadchodzące urządzenia z serii Z,

linię Galaxy A: nadchodzące wybrane urządzenia z serii A,

tablety Galaxy: Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra i nadchodzące urządzenia z serii Tab S,

smartwatche Galaxy Watch: Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic i nadchodzące urządzenia z serii Galaxy Watch.

Mogłoby się wydawać, że w tej sytuacji producent spokojnie zapomni o starszych smartfonach i nikt nie będzie mieć o to do niego pretensji. Dzieje się jednak zupełnie inaczej.

Najnowsze poprawki bezpieczeństwa właśnie dostają użytkownicy modeli Galaxy S9 i Galaxy S9+. Na początek trafia do Niemiec, wkrótce trafi do użytkowników w całej Europie, w tym oczywiście do Polski. Kompilacja ma numer G96xFXXUHFVB4. Zawiera poprawkę bezpieczeństwa z marca 2022 r., która naprawia ponad 50 luk w zabezpieczeniach. Do tego dochodzą poprawki błędów i ulepszenie stabilności urządzenia.

Ciekawostką jest fakt, że w końcu dość stare już urządzenia dostają poprawki wcześniej niż wiele innych nowszych smartfonów tej firmy.