Citroen C3 Aircross to mocno powiększona wersja modelu C3. Jest to pełnoprawny crossover, który w opcji może być 7-osobowy, choć niestety trzeciego rzędu siedzeń nie zamówimy do odmiany w pełni elektrycznej – Citroen e-C3 Aircross może mieć tylko być tylko 5-osobowy.

Choć Citroena C3 Aircross można zamówić w wersji z silnikiem 1.2 PureTech o mocy 100 KM z manualną skrzynią biegów, to najlepszą opcją wydaje się jednak hybryda o mocy 136 KM, która seryjnie parowana jest z automatyczną i 2-sprzęgłową skrzynią biegów eDCT6. To oczywiście znany nam już układ napędowy, którego mieliśmy okazję testować m.in. przy okazji Peugeota 3008 jak i Jeepa Avengera Hybrid. To bardzo oszczędny zestaw:

Niestety, cena wersji hybrydowej jest już dużo wyższa: 112/120 tys. zł względem 83/93 dla odmiany spalinowej.

Praktyczność wnętrza

Citroen C3 Aircross to auto segment B, nawet jeśli przestronność wnętrza wskazuje na wyższy segment. Daje się to poznać po użytych elementach wykończenia wnętrza – w zasadzie tylko pod łokciami na drzwiach jest miękko – a reszta użytych materiałów jest raczej twarda. Jeszcze kierownica jest na szczęście obszyta skórą, oczywiście ekologiczną, dosyć szorstką, ale miękko w miarę jest. Centralny podłokietnik także jest sprężysty i nawet przesuwa się w jednej płaszczyźnie, co pozwala lepiej dopasować go pod siebie.

Mam 1,84 m wzrostu i z przodu bez większego trudu zająłem właściwą pozycję siedzącą na miejscu kierowcy, a nad głową miałem naprawdę sporo przestrzeni bo prawie 15 cm. Fotel co prawda nie ma możliwości dopasowania wysokości przedniej części siedziska, ale wydał się całkiem wygodny.

Zajmując miejsce sam za sobą, przed kolanami zostało 2-3 cm „luzu” ale nad głową już około 12 cm. Warto zwrócić uwagę na obecność dodatkowych kieszonek w przednich fotelach zarówno w dolnej ich części, jak i górnej. Niestety nawiewów klimatyzacji nie ma. Znalazłem w tylnej części 2 gniazda USB C oraz jedno 12 V („zapalniczka”).

Trzeci rząd… Fotel z drugiego rzędu pozwala nie tylko złożyć oparcie, ale też podnieść całe siedzisko, przez co wejście do trzeciego rzędu jest stosunkowo łatwe. Tak, zmieściłem się tam, nawet trochę „luzu” miałem nad głową, trochę gorzej było z kolanami, choć finalnie dało się je jakoś ułożyć. Problem w zasadzie dotyczył tylko stóp na które naprawdę brakowało mi miejsca, jeśli jednak osoba tam siedząca będzie miała stopy nie większe niż powiedzmy rozmiar 40-42 to nie powinno być większego problemu z w miarę komfortowym siedzeniem, szczególnie jeśli przy okazji będzie niższa ode mnie :) Posadzenie tam dzieci jest więc dobrą opcją.

Pojemność bagażnika wynosi 460 litrów w przypadku wersji 5-osobowej, 330 litrów ze złożonym trzecim rzędem wersji 7-osobowej, a wreszcie… 40 litrów gdy rozłożymy ostatnie dwa fotele.

Wyjazd redaktora Antyweb na prezentację Citroena C3 Aircross do Francji odbył się na koszt i zaproszenie firmy Citroen Polska. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.