[/caption]Wiele działających w pierwszym filmie mechanizmów powielono, ale to nie oznacza, że straciły one na efektywności. Widownia nadal stara się oddychać jak najciszej, gdy postacie są w jakimkolwiek zagrożeniu, a nagłe wypadki sprawiają, że część osób wśród publiczności mocno się wzdryga. Ciekawym zabiegiem jest prezentowanie niektórych wydarzeń z perspektywy niesłyszącej Regan, która ze względu na ten fakt wydaje się być najbardziej zagrożona ze wszystkich. Wtedy na sali panuje kompletna cisza, a my obserwujemy wydarzenia kipiące od emocji jeszcze bardziej przywiązując uwagę do aspektów wizualnych.

Film jest równie dobry technicznie, co poprzednik

A skoro już przy nich jesteśmy, to oczywistym było, że tym razem będziemy mieli szansę dokładniej przyjrzeć się naszym najeźdźcom. Wygenerowane komputerowo kreatury nie są największym osiągnięciem CGI, ale nie sprawiają też wrażenia sztucznych czy niskobudżetowych. Dla widzów o słabych nerwach nie będą to miłe obrazki. W przypadku dźwięku, a konkretnie muzyki, otrzymujemy kilka powielonych schematów skomponowanych przez Marco Beltramiego, które zgrabnie wypełniają spokojne sceny marszu czy wstrząsające ujęcia ucieczki przed obcymi.

Bond i Rambo w rękach Amazonu. Gigant kupuje MGM za ponad 8 mld dolarów

Najważniejszym atutem „Cichego miejsca 2” jest to, że film jest równie poruszający, co jego poprzednik. Ból, który odczuwają postacie niemalże dotyka nas z ekranu, ponieważ dzieje się z zaskoczenia. Ponownie pierwszorzędną rolę odgrywa tu popis aktorski całej obsady, która kilkukrotnie musiała dać z siebie jeszcze więcej niż ostatnio, by sprawić, by wszystko było wiarygodne.

Ciche miejsce 2 – zobaczcie jak najszybciej w kinach

Wypisany na ich twarzach strach pamiętam do dzisiaj z wczorajszego pokazu, a to już mówi wystarczająco dużo. John Krasinski powtórzył swój wyczyn, choć oczywiście miejscami sięgnął po już sprawdzone metody. To jednak nowe postacie, nowe lokalizacje i nowe wyzwania sprawiły, że „Ciche miejsce 2” ogląda się tak dobrze. To niezwykle udane połączenie świeżości z czymś, co znamy i lubimy. Mało komu udaje się osiągnąć taki efekt w sequelu. Nie silono się, na pokazanie czegoś więcej, co mogłoby przytłoczyć widza. Delikatnie uchylono drzwi, byśmy mogli się przekonać, czy na pewno chcemy tam zajrzeć.