Bond i Rambo w rękach Amazonu. Gigant kupuje MGM za ponad 8 mld dolarów

Ruch Amazonu idealnie wkomponowuje się w wydarzenia z ostanich miesięcy i lat, gdy najwięksi tego rynku zbroją się po zęby. Disney kupiło m. in Pixara oraz FOX-a, a pod skrzydłami AT&T rozrasta się rodzina Warnera z Warner Bros., HBO i Discovery od niedawna na pokładzie. Coraz więcej kroków zostaje podjętych w celu zwiększenia biblioteki tytułów, zabezpieczenia praw oraz osłabienia konkurencji. Czy płyną z tego jakieś korzyści dla widzów? A jakże. I to jakie!

Z punktu widzenia użytkownika serwisów VOD kilka ostatnich lat było okresem fragmentacji rynku, gdzie przybywało serwisów i abonamentów do opłacania. Każda stacja i wytwórnia myślały o własnych platformach wideo, nawet jeśli miałyby one działać jedynie na domowym terenie (najczęściej USA). Jakiś czas później zorientowano się, że w ten sposób nie uda się zarobić tak dużo, na ile liczono, bo powrót do tak rozproszonej oferty był dla widzów powracającym koszmarem z lat świetności telewizji, gdzie do wyboru mieliśmy dziesiątki pakietów i dopiero wykupienie ich wszystkich gwarantowało dostęp do kanałów, seriali i filmów, na których nam zależało.

MGM było na sprzedaż od dawna

W tej chwili taki trend jest w odwrocie, a najwięksi sięgają do portfela, by jak najszybciej obłowić się na przesyconym rynku. Mówi się, że MGM szukało kupca przez lata, a sytuacja na rynku dopiero teraz sprawiła, że studio stało się łakomym kąskiem dla kogoś z zewnątrz. Nie wiemy, czy ostatnie miesiące nie sprawiły, że MGM musiało obniżyć swoją cenę, bo przecież okres pandemii nie był dobrym czasem dla kinowych premier, co sprawiło, że Amazon postanowił sięgnąć po takie drobne.

