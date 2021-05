To nie jest Cruella De Mon, którą wszyscy znacie. Recenzja filmu „Cruella”

Przyznam, że mam ochotę zobaczyć „Cruellę” ponownie, pomimo moich zarzutów wobec bohaterki, z której zrobiono tym razem protagonistkę. Nie tak przedstawiano Cruellę wcześniej. Gdy sądziliśmy, że ten typowy czarny charakter nie spotka na swojej drodze nikogo gorszego, twórcy postanowili stworzyć całą listę wydarzeń i osób, które stały się przyczyną dla takiego, a nie innego zachowania Cruelli. Co więcej, zdecydowano o ukazaniu jej ludzkiej strony, co mam nadzieję w sequelu zostanie naprawione. Bo co do tego, że „Cruella” doczeka się drugiej części, to chyba nikt nie ma wątpliwości.