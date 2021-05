Chrome z nowym menu udostępniania – to powinno stać się lata temu

Nowe miejsce udostępniania w Chrome

Jak zauważył serwis Chrome Story, po aktywowaniu nowego hubu, na końcu pasku adresu oprócz ikonki z gwiazdką, wyświetlany jest też plus. To skrót do tak zwanego Desktop Sharing Hub lub Chrome Sharing Menu. Po kliknięciu na ten przycisk wyświetlona jest lista zatytułowana „Udostępnianie”/”Udostępnij”, a poniżej umieszczono skróty do kopiowania linku do strony, generowania kodu QR z linkiem, zapisywania strony jako… oraz castowania na inne urządzenia.

Jak donosi AndroidCentral, funkcja ta znajduje się tylko w Chrome Canary i może być używana tylko w Chrome 92. Ukryta jest za flagą „sharing-hub-desktop-omnibox”, więc jeśli wcześniej zawita w bardziej stabilnych wydaniach Chrome’a to będzie ją można znaleźć właśnie pod tą nazwą. Nie jest bowiem pewne, że nowość ta znajdzie się w stabilnym wydaniu Chrome’a zgodnie z harmonogramem – jeśli Google zdecyduje o wycofaniu tej funkcji lub przesunie w czasie jej premierę, to będziemy czekać jeszcze dłużej.

Na pierwszy rzut oka zmiana ta nie jest znacząca, ale to kolejny krok w reorganizacji interfejsu aplikacji, który był dobrze znany i niezmienny od wielu lat. Przywykliśmy do umiejscowienia niektórych funkcji, jak chociażby „zapisz jako…” w domyślnych lokalizacjach, ale rynek mobilny znacząco wpłynął także na to, jak planowane są interfejsy aplikacji desktopowych. Tutaj nie uświadczymy jeszcze tak szeroko upowszechnionego mechanizmu systemowego udostępniania treści z aplikacji, ale coraz częściej je widujemy, głównie na macOS.

Rozwój Google Chrome nabiera dynamiki

Jak na dłoni widać, że Google nabrało rozpędu, jeśli chodzi o prace na Chrome i zamiast pomniejszych aktualizacji oraz poprawek, firma wdraża spore modyfikacje. Jej pozycja na rynku przeglądarek jest raczej niezagrożona, bo przewaga w globalnych statystykach jest gigantyczna nad innymi rywalami, ale Edge czy Opera mają za sobą świetny okres rozwoju w ostatnich kilkunastu miesiącach. To przyczyniło się do wzrostu ich popularności, podczas gdy o Chrome tyle nie mówiono. Sytuacje może się wkrótce zmienić, ale czy faktycznie będziemy świadkami przewrotu na rynku, gdzie Chrome umacniało swoją pozycję przez lata?

Źródło, obrazki: Chrome Story via AndroidCentral