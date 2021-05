Chrome vs reszta świata, czyli jakiej przeglądarki używaliśmy w ostatnim roku (ankieta)

Najpopularniejsze przeglądarki w Polsce

Pytanie tylko, w kim moglibyśmy upatrywać największego rywala Chrome’a, bo choć globalnie sytuacja Firefoksa czy Opery nie wypada zbyt korzystnie, to właśnie obydwie te przeglądarki uzupełniają miejsca na podium daleko za Chrome. W kwietniu tego roku statcounter podał, że Chrome posiada 70% udział w rynku, a Firefox zaledwie 9,51%. Trzecia Opera to wynik 6,64%. Jeszcze ciaśniej wygląda sytuacja na kolejnych miejscach, bo Safari posiada udział na poziomie 4,44%, a nowy Edge 4,12%.Warto się na chwilę zatrzymać przy tej ostatniej przeglądarce, ponieważ na przestrzeni kilkunastu miesięcy zdołała ona dotrzeć do tak wysokiego pułapu.

W czerwcu zeszłego roku był to koło 1% i gdy spojrzymy na wykres w skali całego roku to zauważymy, że malała popularność Chrome oraz Firefoksa – to ich kosztem zyskiwały Edge oraz Opera. Współczynnik 0,23% przy Internet Explorerze być może wygląda niewinnie, ale na tle milionów użytkowników Sieci będzie to całkiem liczna grupa. O tym, dlaczego ta przeglądarka wciąż jest w użyciu pisaliśmy kilkukrotnie, a ostatnio nawet dzisiaj, więc polecę Wam materiał skansen w e-urzędzie. Witryna rządowa działa tylko na Internet Explorerze.