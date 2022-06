Google opowiada o tym, jak Chrome chce podejmować za nas pewne decyzje i wyręczyć w niektórych działaniach. A wszystko po to, by przeglądanie internetu było jeszcze bardziej intuicyjne i prostsze.

Google w swoim portfolio usług i aplikacji od dawna wykorzystuje mechanizmy nauczania maszynowego (Machine Learning), które mają ułatwić nam przeglądanie internetu, usprawnić czytanie wiadomości email poprzez skuteczne (choć niekiedy nietrafne) identyfikowanie spamu, czy odnaleźć się w nowym miejscu dzięki Mapom. ML w Google wykorzystywane jest również w zupełnie innych aspektach - to dzięki tym narzędziom osoby niewidomie lub posiadające słaby wzrok mogą korzystać z czytników ekranów czy automatycznie generowanych opisów obrazów wyświetlanych na ekranach komputerów lub urządzeń mobilnych. Nauczanie maszynowe sprawdza się także w przypadku generowania napisów w czasie rzeczywistym - np. na YouTube.

Google stale rozwija swoje mechanizmy oparte na nauczaniu maszynowym i wprowadza je do innych swoich produktów. Firma podsumowuje teraz działanie ML w obrębie przeglądarki Chrome. Dzięki tym mechanizmom przeglądanie stron internetowych, bez względu na urządzenie, ma być bardziej przystępne i spersonalizowane. Co warto podkreślić: wykorzystywane w ten sposób modele nauczania maszynowego będą działać wyłącznie na urządzeniu - bez jego opuszczania. Przynajmniej w tym aspekcie będziemy mogli spać spokojnie, że nasze dane zostaną prywatne i nie trafią na serwery Google, gdzie zostaną dalej przetworzone i wykorzystane, np. do większego dopasowania reklam.

Chrome chce być mądrzejsze od nas. Pomoże nauczanie maszynowe

ML w Chrome wykorzystywane jest m.in. do rozpoznawania szkodliwych stron. W marcu tego roku do przeglądarki zaimplementowany został nowy model, który potrafi zidentyfikować do 2,5 raza więcej złośliwych witryn i prób ataków phishingowych. Nauczanie maszynowe a najbliższym czasie znajdzie zastosowanie w zarządzaniu powiadomieniami ze stron. Przeglądarka sama ustali, na podstawie wcześniejszych reakcji użytkownika, czy wyciszyć, czy włączyć monity z konkretnych witryn.

Z udoskonaleń opartych na nauczaniu maszynowem w Chrome mogą już korzystać użytkownicy aplikacji mobilnej przeglądarki na urządzeniach z Androidem. To tam w zeszłym miesiącu pojawiła się aktualizacja wprowadzająca m.in. dodatkowy przycisk na pasku narzędzi. To adaptacyjny skrót wyświetlający najpotrzebniejsze w danym momencie narzędzie - na podstawie wyświetlanej strony lub zachowania użytkownika. I choć przycisk ten wydaje się nowy, wcale taki nie jest. Już wcześniej Google testowało go w wersji Beta - skrót ten pojawił się w aplikacji w wersji 92. Na chwilę obecną podpowiada on zaledwie trzy funkcje: nowa karta, udostępnij i wyszukiwanie głosowe. W przyszłości Google planuje rozbudować przycisk o dodatkowe opcje oddające w ręce użytkowników bardziej zaawansowane narzędzia. Wszystkie będą wyświetlane w zależności od kontekstu i na podstawie wcześniejszych zachowań.

Nauczanie maszynowe w Chrome wykorzystywane jest także w stosunkowo nowej funkcji "Podróże". Choć ta wciąż nie jest dostępna w Polsce, pozwala szybko i wygodny sposób powrócić do poprzednio otwieranych stron. Wyniki wyszukiwania wyświetlają się nie tylko na podstawie słów kluczowych, ale i z uwzględnieniem kontekstu odwiedzanych witryn. ML sprawia, że Chrome analizuje nawet to, ile czasu spędzamy na danej stronie. Na podstawie tych informacji zasugeruje, że to właśnie tam odnajdziemy interesujące nas informacje.