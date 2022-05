Wyszukiwanie nigdy nie było tak proste. Google Lens dołącza do Chrome

Google już od jakiegoś czasu pracuje nad lepszą integracją wizualnych narzędzi wyszukiwania ze swoją przeglądarką, co pozwoli użytkownikom na znalezienie informacji dotyczących wybranych elementów fotografii. Dzięki temu będziemy mogli wyszukiwać to, co widzimy, a nie tylko to, co wpisujemy.

Źródło: Google

Chrome pozwoli wykonywać takie czynności jak tłumaczenie tekstu widocznego na obrazie, identyfikowanie obiektów z grafiki czy znalezienie oryginalnego źródła wybranej fotografii. Wcześniej Google Lens było dostępne w Zdjęciach Google oraz zakładce Grafika. W kwietniu tego roku firma wdrożyła również oparte na Lens funkcje multiwyszukiwania na urządzeniach mobilnych, umożliwiając użytkownikom wyszukiwanie za pomocą połączenia tekstu i obrazów – takie działania bezpośrednio wskazują na szersze plany firmy dotyczące dalszych inwestycji w technologię Obiektywu. To jest jak najbardziej pozytywna informacja, gdyż przekłada się to na dużo łatwiejsze i bardziej komfortowe wyszukiwanie.

Dzisiejsza aktualizacja umożliwi użytkownikom Chrome’a na komputerach kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dowolny obraz, a następnie wybór nowej opcji menu „Wyszukaj obraz za pomocą Obiektywu Google”. Dla jasności - jest to to dokładnie to samo menu, którego używamy do zapisania, skopiowania czy otworzeniu obrazu w nowej karcie. Spowoduje to otwarcie wyników wyszukiwania w nowym panelu, wyświetlającym się z boku strony internetowej. Ten segment będzie zawierał dodatkowe informacje o danym zdjęciu. Z tego miejsca możemy przetłumaczyć cały tekst widoczny na grafice, znaleźć jej źródło i wiele więcej.

Źródło: Google

Google Lens z pewnością przyda się użytkownikom Chrome’a niejednokrotnie. Firma zapewnia, że funkcja jest dostępna wraz z dzisiejszą aktualizacją, o której wcześniej informował Piotr Kurek. Jeśli pobraliście update, powinniście móc już cieszyć się Obiektywem na swoim komputerze.

Źródło: Google

