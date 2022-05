Skrót na pasku narzędzi w Chrome. Nowość w przeglądarce

Kilka tygodni temu przeglądarka Chrome świętowała swoją setną wersję. Chrome 100 choć nie wprowadzał rewolucyjnych zmian, jest krokiem milowym dla pracowników Google, którzy od lat rozwiajają najpopularniejszą na świecie aplikację do przeglądania internetu. Jubileusz ten świętowano "zaledwie" nową ikoną, która pojawiła się na wszystkich platformach. Google wychodzi z założenia, że nowe funkcje, usprawnione działanie, czy eliminowanie błędów, nie wymagają "okrągłych" wersji. Firma przyzwyczaiła nas, że nowości serwowane są bez względu na numerek, z jakim Chrome pojawia się w sklepach Google Play i App Store. Tak też jest tym razem.

Jeśli korzystacie z Chrome na Androidzie i pobraliście nową aktualizację (z numerkiem 101.0.4951.41) to być może zauważyliście, że na pasku narzędzi pojawiła się nowa ikona. A ta zmienia się w zależności od wykonywania w przeglądarce czynności. To adaptacyjny skrót wyświetlający najpotrzebniejsze w danym momencie narzędzie. I choć skrót ten wydaje się nowy, wcale taki nie jest. Już wcześniej Google testowało go w wersji Beta - skrót ten pojawił się w aplikacji w wersji 92. Niemal rok temu. Jednak o funkcji tej słuch zaginął. Do dziś. Wraz z nową wersją stabilnej odsłony Chrome, przycisk na pasku narzędzi powraca i choć oferuje niewiele, z pewnością ułatwi pracę ze stronami internetowymi. W zależności od kontekstu pozwoli szybko otworzyć nową kartę, udostępnić przeglądaną stronę lub uzyskać dostęp do wyszukiwania głosowego.

Skrót na pasku narzędzi w Chrome. Co nowego w aplikacji?

Nowy skrót na pasku narzędzi zaczyna się pojawiać automatycznie u niektórych użytkowników stabilnej wersji Chrome w wersji 101 na urządzeniach z Androidem. Jeśli go jeszcze nie widzicie, a chcecie móc z niego korzystać już teraz, możecie aktywować go ręcznie. Potrzebne będzie skorzystanie z ustawieniach eksperymentalnych przeglądarki. Te znajdziecie w panelu Flags. Wystarczy w oknie wyszukiwania wpisać chrome://flags/#adaptive-button-in-top-toolbar-customization i aktywować tę flagę. Po ponownym uruchomieniu aplikacji, na pasku narzędzi pojawi się skrót. Przytrzymując na nim palec, przejdziecie do opcji edycji. A tam można ustawić, by zmieniał się dynamicznie na podstawie wykorzystania lub wyświetlał jeden z trzech dostępnych skrótów:

nowa karta

udostępnij

wyszukiwanie głosowe

Opcje te znajdziecie również przechodząc do ustawień aplikacji. Znajduje się w sekcji Zaawansowane. Aktywowanie nowego skrótu na pasku narzędzi sprawia, że pasek adresu zostanie nieco skrócony - to raczej nie będzie przeszkadzało w wygodnej nawigacji po stronach, ale znacznie zmniejsza widoczność adresu strony. Oczywiście problemu nie ma w orientacji poziomej. Na ten moment nic nie wskazuje, by z podobnego, adaptacyjnego skrótu, mogli skorzystać użytkownicy Chrome w wersji na iOS.

Pasek narzędzi w tej wersji różni się od tego, z którego korzystają posiadacze urządzeń z Androidem. Umieszczony na dole, w centralnym punkcie wyświetla przycisk +. Służy on do otwierania nowych kart. Przytrzymując na nim palec wyświetli się menu kontekstowe z dodatkowymi narzędziami. To nowe wyszukiwanie, wyszukiwanie incognito, wyszukiwanie głosowe i skaner QR. Przytrzymując palec na ikonie Ustawień (⋯) otrzymacie dostęp do szeregu dodatkowych ustawień i skrótów.