Ponad miliard użytkowników Safari. Google Chrome uśmiecha się z politowaniem

Safari coraz mocniej rozpycha się na rynku przeglądarek internetowych. Apple przegoniło konkurencję w postaci Firefoxa czy Microsoft Edge, co jeszcze parę lat temu wcale nie było takie oczywiste. Dziś Safari jest drugą najpopularniejszą przeglądarką na komputery stacjonarne, która może pochwalić się przebiciem progu miliarda użytkowników. To jednak wciąż niespełna 1/3 wyników, jakie osiąga niekwestionowany lider – Google Chrome.

Prawie jedna piąta Internetu korzysta z Safari

Z badania przeprowadzonego przez atlasVPN wynika, że Safari udało się w końcu osiągnąć kamień milowy w postaci miliarda aktywnych internautów. Dokładnie 1 006 232 879 użytkowników przeglądarki od Apple. Tylu doliczyli się analitycy z atlasVPN na podstawie procentowego udziału w rynku przeglądarek GlobalStats, które zostały następnie zamienione na liczby przy użyciu danych z Internet World Stats.

Źródło: atlasVPN

Oznacza to, że z Safari korzysta 19,6% wszystkich użytkowników Internetu. Według raportu powodem sukcesów Safari jest fakt preinstalowania przeglądarki na urządzeniach Apple, przez co użytkownicy traktują ją jako domyślną. Ale w zasadzie to samo moglibyśmy powiedzieć o Egde, przy którym cyferki nie wyglądają już tak imponująco. Sam od lat używam głównie Safari z uwagi na synchronizację w ekosystemie. Apple stale rozwija przeglądarkę i choć nie są to rewolucyjne zmiany, to z aktualizacji na aktualizację staję się ona coraz bardziej przystępna. WWDC już niebawem więc możemy oczekiwać zapowiedzi kolejnych udoskonaleń. Dane imponują, ale do Chrome wciąż daleko.

Przeglądarka od Google nie musi obawiać się detronizacji. Ponad 3 miliardy użytkowników to znacznie więcej niż sumaryczne wyniki reszty stawki. To jednak nic dziwnego. Chrome od lat figuruje w rankingach najchętniej wybieranych przeglądarek. Podium zamyka Microsoft Edge z liczbą 212 milionów.

