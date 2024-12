Chińska konkurencja działa? Dacia obniża ceny Sandero i Joggera

Dacia jako budżetowa marka nie ma teraz łatwo. Na rynku pojawia się coraz większa konkurencja z Chin, która oferuje nieźle wyposażone i wykonane auta w bardzo konkurencyjnych cenach. Mogło się to zatem odbić na popularności takich modeli jak Sandero czy Jogger i zapewne stąd wynika obniżka, która okazuje się całkiem solidna. Niestety jeśli liczyliście na tańszego Dustera to nie mam dobrych wiadomości, tutaj ceny nawet nieco wzrosły.

Dacia Sandero od 61 300 zł

Do tej pory bazowa cena Dacii Sandero wynosiła 64 200 zł, ale od 4 grudnia rumuńska marka licytuje jeszcze niżej i obniżyła cenę o 2900 złotych. Podobnej wartości upusty dotyczą niemal każdej wersji, a szczególnie ciekawie wygląda to w przypadku modeli z silnikiem ECO-G 100, czyli z fabryczną instalacją LPG. Tutaj cena spada o ponad 4000 złotych. Wygląda więc na to, że za 70 tys. złotych można obecnie kupić całkiem przyzwoitego hatchbacka, którego koszty eksploatacji będą na naprawdę niskim poziomie.

Dacia SANDERO Stara cena [zł] Nowa cena [zł] ESSENTIAL TCe 90 64200 61300 ESSENTIAL STEPWAY TCe 90 71900 69000 ESSENTIAL STEPWAY ECO-G 100 74500 70300 EXPRESSION TCe 90 68200 65300 EXPRESSION ECO-G 100 70800 66600 EXPRESSION STEPWAY TCe 90 76600 73700 EXPRESSION STEPWAY ECO-G 100 79200 75000 EXTREME STEPWAY ECO-G 100 84000 79800 EXTREME STEPWAY TCe 90 CVT 89500 89000 EXTREME STEPWAY TCe 110 87100 84200

Dacia Jogger od 73 900 zł

Jeszcze ciekawiej prezentuje się cennik Dacii Jogger, która jest znacznie większym pojazdem, docelowo wyposażonym nawet w 7 miejsc dla pasażerów. Obniżki w przypadku tego modelu są jeszcze większe bo sięgają nawet 6000 złotych. Dzięki temu bazowa wersja z silnikiem napędzanym LPG kosztuje tylko 73 900 złotych. Znacznie potaniała też inna ciekawa wersja napędowa, czyli hybryda o mocy 140 KM, którą można obecnie kupić w odmianie Expression za nieco ponad 103 tys. złotych. Biorąc pod uwagę możliwości Dacii Jogger, cennik prezentuje się teraz całkiem atrakcyjnie.

Dacia JOGGER Stara cena [zł] Nowa cena [zł] Essential ECO-G 100 - 5 miejsc 79900 73900 Expression ECO-G 100 - 5 miejsc 86050 80050 Expression TCe 110 - 5 miejsc 87850 84050 Expression 140 HYBRID - 5 miejsc 109550 103550 Extreme ECO-G 100 - 5 miejsc 90850 84850 Extreme TCe 110 - 5 miejsc 92650 88850 Extreme 140 Hybrid - 5 miejsc 114350 108350 Essential ECO-G 100 - 7 miejsc 84400 78400 Expression ECO-G 100 - 7 miejsc 90550 84550 Expression TCe 110 - 7 miejsc 92350 88550 Expression 140 HYBRID - 7 miejsc 114050 108050 Extreme ECO-G 100 - 7 miejsc 95350 89350 Extreme TCe 110 - 7 miejsc 97150 93350 Extreme 140 Hybrid - 7 miejsc 118850 112850 Extreme+ ECO-G 100 - 7 miejsc 101450 95450 Extreme+ Hybrid 140 - 7 miejsc - 117450

Dacia Duster będzie nieco droższa

Zmieniły się również ceny Dustera, czyli prawdopodobnie najpopularniejszego modelu w ofercie Dacii. Najnowsza generacja wygląda już bardzo atrakcyjnie, a do tego oferuje całkiem niezłe wyposażenie i szeroką gamę silnikową. Szczegółowo na temat nowego Dustera pisałem niemal rok temu gdy pojawiła się jego zapowiedź. Niestety w przypadku tego modelu cennik zmienił się in plus, to znaczy ceny wzrosły, choć w większości przypadków tylko symbolicznie o niespełna 1000 złotych. Najtańszy Duster z silnikiem zasilanym LPG jest obecnie dostępny za 80800 złotych. Wersja z napędem na wszystkie koła to już kwota niemal 111 tys. złotych, podobnie jak model z napędem hybrydowym.