State of Play - marzec 2022. Oto gry, które zmierzają na konsole Sony

Imprezę otworzyła zupełnie nowa gra z portfolio Capcom - Exoprimal. Tym razem japoński wydawca zaserwuje nam strzelaninę, w której drużyny dzielnych wojowników stawią czoła rozmaitym... dinozaurom. Całość ma być nastawiona na kooperację. Premiera w 2023 roku.

Kolejnym z trailerów było Ghostwire: Tokyo. Klimatyczna, osadzona w cyberpunkowej, rzeczywistośći gra debiutuje już za dwa tygodnie. Póki co - jeszcze jeden trailer na zaostrzenie apetytu.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin także ma trafić w ręce graczy jeszcze w marcu. I na ostatniej prostej - krótka reklama, by przypomnieć o produkcji powstającej w kooperacji Square Enix i Koei Tecmo:

Forspoken to jedna z najciekawiej zapowiadających się gier akcji, która stawia na zupełnie nowe IP. Mieliśmy wyruszyć ku przygodzie już w maju — ale kilka dni temu twórcy ogłosili, że gra nie wyjdzie wcześniej niż jesienią (obecnie mówią o październiku). Ale nie szkodzi - patrząc na ten trailer... wygląda na to, że warto poczekać:

Walki wielkich robotów mają swoich fanów na całym świecie od lat. Gundam Evolution stawia na pojedynki między dwiema sześcioosobowymi ekipami, a gra ma trafić do graczy jeszcze w tym roku. Na wiosnę zapowiedizano także testy beta — ale niestety... dla użytkowników z Japonii i Stanów Zjednoczonych.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection — trzynaście gier z Wojowniczymi Żółwiami Ninja w jednym pakiecie. Z usprawnieniami (zapisy w dowolnym momencie, przewijanie) i wsparciem sieciowej rozrywki. Jest TMNT Arcade i Turtles in Time? Wchodzę w to! Premiera jeszcze w 2022.

GigaBash to walki na arenach — tym razem dla czterech graczy. Szczerze mówiąc - poniższy trailer w ogóle mnie nie zachęcił. No ale kto wie, może to tylko pierwsze złe wrażenie. Premiera jeszcze w tym roku.

JoJo’s Bizzare Adventure: All Star Battle R — czyli bijatyka z bohaterami serii Jojo's Bizarre Adventure. Tu mnie mają — uwielbiam wszystkie gry na podstawie tej mangi (od tej z lat 90. począwszy, przez wszystkie z PS2 i PS3). Premiera tej jesieni.

Trek to Yomi to najnowsza produkcja polskiego studia Flying Wild Hog, której klimat na każdym materiale zwala z nóg. Nie inaczej jest tym razem, a przy okazji twórcy wykorzystali możliwość by przedstawić aktorów którzy użyczą głosów postaciom. Premiera już tej wiosny.

Returnal: Ascension — dodatek do fantastycznie ocenianego Returnala przyniesie nowe funkcje — m.in. tryb survival czy zabawę w kooperacji z innymi graczami. Co ważne - wszystko to całkowicie darmo i... to już 22 marca!

The DioField Chronicle - dawno właściciele PlayStation nie otrzymali żadnego świeżego jRPG z taktycznym podejściem do walki, prawda? Ale niebawem ma się to zmienić dzięki The DioField Chronicle, którego twórcy zabiorą nas do wykreowanego przez siebie świata fantasy i zaproponują innowacyjny system walki. Premiera jeszcze w tym roku.

Valkyrie Elysium - nocną prezentację zamknęło Valkyrie Elysium, nowy tytuł którego wydawcą będzie Square Enix. W przeciwieństwie do powyższej gry - tutaj mamy otrzymać system walki dużo bardziej dynamiczny, który prezentuje się jak rodem wyjęty z gier akcji. Wygląda intrygująco - gra jeszcze w tym roku ma trafić na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5.