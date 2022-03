Ford sprzeda samochody bez chipów, zamontuje je później w ASO

Ford sprzeda auto bez wszystkich chipów

Ford przeżywa spore problemy związane z brakiem chipów. Z polskiej strony internetowej całkowicie zniknęły cenniki nowych samochodów, podobno w ramach aktualizacji oferty, więc na dobrą sprawę nowego samochodu nie da się obecnie zamówić. Można wybierać tylko z pojazdów dostępnych u dealerów, które już czekają na placu. Niestety takie problemy marka ma na całym świecie, nawet na swoim rodzimym rynku w USA. Według ostatnich doniesień Automotive News, w związku z nadzwyczajną sytuacją firma chce sprzedawać "wybrakowane" samochody. W pierwszej kolejności będzie to model Explorer, który ma być dostarczany klientom bez chipów odpowiedzialnych za obsługę klimatyzacji w tylnym rzędzie siedzeń. Taki samochód będzie oczywiście odpowiednio tańszy, a Ford zobowiązuje się, że uzupełni brakujące chipy w ciągu 12 miesięcy od sprzedaży samochodu. Część innych pojazdów nie ma natomiast układu Start/Stop, który zatrzymuje silnik w czasie postoju aby ograniczać zużycie paliwa.

Rozwiązanie może wydawać się śmieszne, ale w Fordzie na pewno nikomu nie jest do śmiechu. Rzeczony plan to i tak łagodna wersja. Firma podobno rozważała nawet sprzedaż niekompletnych aut dealerom, którzy mieliby we własnym zakresie uzupełniać braki wraz z pojawieniem się odpowiednich chipów. Wszystko przez to, że na przyfabrycznych parkingach nie ma już miejsca na trzymanie samochodów, a spółka nie chce całkowicie wstrzymywać produkcji. Ford nadal ma mnóstwo chętnych na swoje samochody, szczególnie na popularnego pickupa - F-150, którego produkcja i tak musiała być zmniejszona praktycznie o połowę z racji braków chipów. Wygląda na to, że kryzys na rynku zbyt szybko się nie skończy i ograniczenia w produkcji mogą wpływać na sprzedaż samochodów jeszcze w przyszłym roku.