HBO Max w ofercie naszych operatorów. Gdzie najtaniej skorzystacie z tego serwisu

Z tej uwagi również operatorzy, którzy wcześniej udostępniali w swojej ofercie HBO GO, musieli nieco zmienić swoje cenniki. Sprawdźmy jak to wygląda obecnie u największych operatorów w Polsce.

HBO Max w INEA

INEA zdecydowała się w swoje ofercie na brak pakietowania dostępu do HBO Max, co oznacza, że skorzystamy z tego serwisu, niezależnie od konfiguracji pozostałych usług w jednej cenie i bez zobowiązania.

Cena HBO Max u tego operatora ustalona została na poziomie 29,90 zł, a więc 9 groszy taniej niż w przypadku standardowego dostępu.

HBO Max w Netia

W Netii skorzystamy z dostępu do serwisu HBO Max w dwóch konfiguracjach. Pierwsza to opcja z internetem stacjonarnym, gdzie za Tidal (cena przez stronę 19,99 zł) oraz HBO Max (cena przez stronę 19,99 zł) zapłacimy dodatkowo 30 zł w każdym planie. Tak więc za oba serwisy zapłacimy po 15 zł miesięcznie.

Nieco inaczej to wygląda, jeśli do swojego pakietu dorzucimy telewizję. Wówczas za dobranie do zestawu HBO Max zapłacimy o 20 zł więcej w każdym planie, a więc podobnie, jak w przypadku wykupienia HBO Max na stronie w opcji nieprzerwanej subskrypcji.

HBO Max w Orange

Z kolei w Orange w ofercie konwergentnej Orange Love ze światłowodami oraz telewizją, ciężko oszacować na ile ten operator wycenił dostęp do HBO GO.

W porównaniu z pakietem Standard za 109,99 zł, który jest bez dostępu do HBO Max, pakiet Extra kosztuje 50 zł drożej. Jednak oprócz HBO Max dochodzi nam tu oferta komórkowa z większym limitem transferu danych oraz ponad 60 kanałów telewizyjnych więcej.

Jeśli nie zależy nam na tych dodatkach, bardziej korzystne wydaje się dokupienie osobno HBO Max do dwóch tańszych pakietów z internetem i telewizją. Zapłacimy wówczas przy nieprzerwanej subskrypcji 20 zł, czyli podobnie jak przez stronę lub bez zobowiązania za 25 zł, czyli prawie 5 zł taniej niż przez stronę HBO Max.

To jeszcze nie koniec opcji na HBO Max w Orange. W przypadku wyboru abonamentu komórkowego za 60 zł, dostęp do HBO Max uzyskamy za 20 zł miesięcznie - tyle co za nieprzerywaną subskrypcję HBO Max przez stronę, a przy abonamencie za 80 zł za 5 zł miesięcznie.

W Orange Flex oferta na dostęp do HBO Max została wypośrodkowana, zapłacimy za niego 24,90 zł, a więc tyle co za dostęp wcześniej do HBO GO i w każdej chwili możemy zrezygnować.

HBO Max w Play

Play jeszcze nie zaktualizował na stronie swojej oferty na HBO Max, cały czas jest dostępna ta od HBO GO. Niemniej, jeśli warunki się nie zmieniły, mając telewizję PlayNOW dokupicie ją za 25 zł miesięcznie.

HBO Max w Plus

Jeśli korzystacie z oferty Plusa, możecie wykupić dostęp do HBO Max za 20 zł miesięcznie, czyli podobnie jak przez stronę HBO. W każdej chwili możecie też z niej zrezygnować.

HBO Max w TOYA

Operator kablowy Toya zupełnie inaczej postanowił skonfigurować swój cennik na HBO Max. W pakiecie z telewizją lub internetem możemy go aktywować za 23 zł miesięcznie - z zobowiązaniem na 24 miesiące. W połączeniu z innymi usługami operatora za 26 zł - bez opcji przerwania subskrypcji przez 12 miesięcy i za 29,90 zł w opcji bez zobowiązania.

HBO Max w UPC

W UPC, jeśli korzystamy z samego internetu możemy dokupić dostęp do HBO Max za 24,90 zł miesięcznie z zobowiązaniem na 12 miesięcy. W przypadku gdy mamy dokupiony też pakiet telewizyjny mamy do wyboru trzy opcje - za 18,99 zł bez zobowiązania, 19,99 zł z zobowiązaniem na 12 miesięcy oraz w połączeniu z dostępem do Viaplay (34 zł przez stronę) za 39,99 zł miesięcznie z zobowiązaniem na rok.

HBO Max w T-Mobile

Na koniec został jeszcze T-Mobile, gdzie z dostępu do HBO Max skorzystamy w ramach usługi Rozrywka Uwolniona przez 6 lub 12 miesięcy za darmo - później 20 zł miesięcznie.

Tak więc w abonamencie komórkowym za 65 zł za dostęp do HBO Max średnio zapłacimy 15 zł miesięcznie, a w przypadku abonamentu za 85 zł - 10 zł miesięcznie.