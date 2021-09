T-Mobile oferuje kilka streamingów w jednej cenie, które możesz zmieniać sobie co miesiąc

Rozrywka Uwolniona w T-Mobile

Zacznijmy więc od tej usługi - Rozrywka Uwolniona, która umożliwia włączenie sobie wybranego serwisu streamingowego w danym miesiącu, a w kolejnych jego zmianę na inny. Często tak jest, że wykupujemy dostęp do któregoś z nich i po obejrzeniu wszystkich interesujących nas pozycji przechodzimy do innego serwisu i tak na zmianę. T-Mobile postanowił tę żonglerkę zamknąć w jednej usłudze w stałej cenie 20 zł miesięcznie.

Spośród jakich serwisów można wybierać? Na dziś jest to 9 serwisów i usług, a ich lista ma być systematycznie powiększana:

Filmy i seriale na HBO GO

Polsat Box Go Premium

Polsat Box Go Sport

Polsat Box Go Eleven Sports

Polsat Box Go Dzieci

Polsat Box Go Filmy i Seriale

Polsat Box Go News i Rozrywka

Tidal

Legimi

Nasze zainteresowania i sposoby spędzania czasu wolnego często się zmieniają – raz wolimy poświęcić pół godziny na odcinek ulubionego serialu, innym razem wolimy oddać się lekturze długiego audiobooka. Od teraz nie trzeba będzie mieć już kilku abonamentów na różnych platformach, aby zwinnie przemierzać głębiny różnorodnych usług audiowizualnych.

Każdy z tych serwisów możemy sobie raz w miesiącu zmienić na inny w aplikacji mobilnej Mój T-Mobile. Jakby doszły do tego takie serwisy jak Netflix, Amazon Prime Video czy Spotify, można by powiedzieć, że to istna rewolucja i murowany sukces.

Nowa oferta na abonament z dostępem do 5G w T-Mobile

Wraz z nową usługą Rozrywka Uwolniona T-Mobile udostępnił też trzy nowe taryfy na abonament komórkowy z dostępem do 5G.

Wszystkie nowe plany zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz różne paczki danych wraz z darmowym dostępem do nowej usługi. Pierwszy plan, T-Mobile M+ 5G za 65 zł miesięcznie to limit transferu 80 GB w miesiącu i pół roku Rozrywki Uwolnionej za darmo.

Drugi abonament, T-Mobile L+ 5G za 90 zł miesięcznie to transfer danych na poziomie 150 GB w miesiącu i rok za darmo Rozrywki Uwolnionej. Z kolei ostatni, najdroższy plan T-Mobile XL+ 5G to już 200 GB transferu danych za 120 zł miesięcznie i Rozrywka Uwolniona za darmo na dwa lata.

Przeliczając to tylko na dostęp do HBO GO, którego regularna cena wynosi 25 zł miesięcznie, przez dwa lata zapłacilibyśmy 600 zł poza ofertą. W usłudze Rozrywka Uwolniona są też droższe pakiety dostępne z osobna - Polsat Box Go Premium kosztuje 30 zł w promocji, bez promocji 40 zł, podobnie Legimi - 39 zł, więc tu oszczędności rosną już do prawie tysiąca złotych.

Niemniej odważna decyzja T-Mobile, to już są bardzo drogie abonamenty. W tej chwili najdroższym abonamentem 5G wśród operatorów był plan za 85 zł w Plusie z limitem 120 GB transferu danych z dostępem do Tidala przez całą umowę oraz w Play - 150 GB w telefonie i 200 GB w routerze WiFi. Z kolei w Orange jest to 80 zł z limitem 105 GB oraz z dostępem do HBO GO za 5 zł miesięcznie. 120 zł w T-Mobile XL+ 5G wydaje się już zaporową kwotą, nawet uwzględniając wliczoną usługę Rozrywka Uwolniona.

