HBO Max to sporo nowych seriali i filmów, ale ponad 50 wkrótce zniknie!

Na debiut HBO Max czekaliśmy z wypiekami na twarzy i część naszych oczekiwań została spełniona. Pod względem technicznym platforma ma jeszcze sporo do zrobienia, ale na tle wygaszanego HBO GO prezentuje się naprawdę dobrze. Różnice nie istnieją jednak tylko w kontekście zaplecza technicznego, ale także w ofercie, która miała być znacznie szersza, jeśli wierzyć zapowiedziom serwisu. I rzeczywiście z dnia na dzień udostępniono nam tytuły, których w Polsce jeszcze nie było (głównie seriale Max Original - "Stacja jedenasta" czy "Peacemaker"), ale okazuje się, że lista nowych produkcji jest dość szeroka.

Klasyki i nowości na HBO Max - tego nie było na HBO GO

Znalazły się na niej między innymi takie klasyki, jak "2001: Odyseja kosmiczna", "Charlie i fabryka czekolady", "Jestem legendą" (który, jak ostatnio potwierdzono, doczeka się sequela) czy "Przeminęło z wiatrem". Są też seriale "Dwóch i pół", "Słodkie kłamstewka", "The Originals", "Pamiętniki wampirów" oraz "Fringe: Na granicy światów". Cieszyć może dodanie serialu animowanego "Harley Quinn", który debiutował na platformie DC Universe.

Niestety, do Polski nie dotarł w formacie 4K, więc nie nacieszymy oka w maksymalnej rozdzielczości, która była oferowana w USA. Dobrą wiadomością jest na pewno poszerzenie katalogu o tytuły, które wydawały się poza zasięgiem dla polski VOD przez jakiś czas. Najbardziej liczę jednak na to, że po pojawieniu się ich w bibliotece HBO Max nie będziemy musieli informować niedługo o planach usunięcia tych tytułów. Nabywanie produkcji na licencji i rotacja oferty to dość normalna sytuacja, ale do tej pory nie byliśmy świadkami tak dużej konsolidacji portfolio dystrybutorów, którzy w dużej mierze mogą udostępniać własne treści na własnej platformie. Jeśli tak będzie to wyglądać w przypadku HBO Max i należących do WarnerMedia tytułów, to byłaby to ogromna korzyść dla widzów.

Lista nowych filmów i seriali na HBO Max

2001: Odyseja kosmiczna 1968 Ale bukiet! 2020 All That Glitters 2021 Alpejscy ratownicy 2019 Amerykańscy skinheadzi: Żołnierze na wojnie rasowej 1993 Austin Powers 2 – Szpieg, który nie umiera nigdy 1999 Austin Powers i Złoty Członek 2002 Backstage 2016 Bez przebaczenia 1992 Biuro Ochrony Magii 2018 Biznesiarze 2018 Cała reszta 2021 Charlie i fabryka czekolady 2005 Ciastopia 2021 Człowiek ze stali 2013 Diagnoza 2009 Diuna 2021 Doktor Żywago 1965 Dom dla psa 2020 Dorotka i czarnoksiężnik z Krainy Oz 2017 Dowcip 2001 Dwóch i pół 2003 Dziewczyna przede mną 2022 Ekspres polarny 2004 Elf 2003 Ellen szuka projektanta 2021 FBoy Island 2021 Fringe: Na granicy światów 2008 Game Shakers. Jak wydać grę 2015 Gaming Wall Street 2022 Gliniarze z Southland 2009 Godziny szczytu 2 2001 Harley Quinn 2019 Jak wam się podoba 2007 Jestem legendą 2007 Kamikaze 2021 Kimi 2022 Kobieta-Kot 2004 Komediantki 2021 Kosmiczny mecz: Nowa era 2021 Krecio 2021 Kręciołki 2015 Kto się boi Virginii Woolf? 1966 Kulinarne wędrówki Gordona i przyjaciół 2018 Kung Fu 2021 Lakers: Dynastia zwycięzców 2022 Legendy voguingu 2020 Looney Tunes znowu w akcji 2003 Mama zwie mnie szeryf 2019 Marzenia o Manhattanie 2021 Matrix Zmartwychwstania 2021 Mechaniczna pomarańcza 1971 Mentalista 2008 Misja: Zero odpadów 2021 Moje życie z Lucy 2021 Mokry pies 2021 Naomi 2022 Następstwa 2021 Nasza bandera znaczy śmierć 2022 Niesamowity świat Gumballa: Kroniki Gumballa 2020 Niesamowity świat Gumballa: Rocznik Darwina 2019 Niezłomne 2004 No Sudden Move 2021 Nowe Zwariowane Melodie 2015 State of Play: Trophy Kids 2013 Odmienne stany Amy 2020 Opinie 2020 Ostatni zapis 2020 Pamiętniki Wampirów 2009 Paraiso 2021 Peacemaker 2022 Pełny magazynek 1987 Polowanie na druhny 2005 Przeminęło z wiatrem 1939 Północ w ogrodzie dobra i zła 1997 Raj utracony 3: Czyściec 2011 Robot Chicken 2005 Ruxx 2022 Sam i Cat 2013 Scooby Doo i Legenda Wampira 2003 Scooby Doo 2002 Scooby-Doo 2: Potwory na gigancie 2004 Scooby-Doo i Kiss: Straszenie na scenie 2015 Scooby-Doo i Król Goblinów 2008 Scooby-Doo! Ahoj, piraci! 2006 Scooby-Doo! Camp Scare 2010 Scooby-Doo! Na Dzikim Zachodzie 2017 Scooby-Doo! Pora księżycowego potwora 2015 Scooby-Doo! i Batman: Odważniaki i straszaki 2018 Scooby-Doo: Wielka draka wilkołaka 2012 Sekcja paranormalna 2018 Selena + szefowie kuchni 2020 Siła 2021 Slow Burn: Kulisy afery Watergate 2020 Sprawa Wanninkhof 2021 Stacja Jedenasta 2021 Stworzona do miłości 2021 Stylish with Jenna Lyons 2020 Superinteligencja 2020 Superman III 1983 Superman: Powrót 2006 Słodkie kłamstewka 2010 The Hype 2021 The Originals 2013 Tom i Jerry w Nowym Jorku 2021 Trzy żwawe Debry 2020 Tupot małych stóp 2006 Tęczowa Rubinka 2016 Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall 2022 Uwierz w ducha 1990 Wahl Street 2021 Wielka ucieczka Gordona Ramsaya 2010 Wielki Mike 2009 Wrota Niebios. Sekta nad sektami 2020 Wszyscy razem, śladem Blue! 2019 Wyrok na życie 2008 Zwariowane melodie: Maluchy w pieluchach 2001 Życie seksualne studentek 2021

Te tytuły znikną z HBO Max z końcem marca. Disney+ nadchodzi?

Mniej przyjemna rzeczą jest na pewno lista filmów i seriali, które znikną z HBO Max z końcem marca. Nie wiemy, czy część z nich nie wróci (nie)długo później, bo doskonale znamy tego rodzaju mechanizmy i najlepszym przykładem ich działania jest/była oferta Netfliksa. Oznaczone wewnętrznie jako do usunięcia produkcje wracały dość szybko ze względu na odnowione licencje, więc może to dotyczyć części tytułów z poniższej listy.

Nie brakuje na niej jednak animacji Disney'a i Pixara, a wiemy, że latem Disney+ m pojawić się w Polsce. Czy Disney aż to tego momentu będzie wstrzymywać dostępność swoich hitów na innych platformach? To niewykluczone, choć firma wielokrotnie wznawiała współpracę z różnymi serwisami, pomimo widma wkroczenia Disney+ do Polski. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już niebawem, ale jeśli mieliście zamiar powtórzyć lub pierwszy raz zobaczyć któreś z wymienionych filmów, to sugeruję to zrobić do końca miesiąca. HBO Max oferuje już naprawdę miłą dla oka i ucha oprawę, więc seanse będą na pewno przyjemne.

Lista usuwanych z HBO Max tytułów - marzec 2022

21 Jump Street 2012 22 Jump Street 2014 Aladyn 2019 Auta 2 2011 Auta 3 2017 Auta 2006 Bękarty wojny 2009 Chłopiec z bronią 2019 Coco 2017 Dawka szczęścia 2019 Dni niebios 1978 Dom 2015 Dorośli w pokoju 2019 Gdzie jest Dory 2016 Gdzie jest Nemo? 2003 Iniemamocni 2 2018 Iniemamocni 2004 Jakub, Mimmi i gadające psy 2019 Kill Chain: Cyberatak na demokrację 2020 Kingsman: Złoty krąg 2017 Kopciuszek 2015 Kraina lodu II 2019 Kraina lodu 2013 Król Lew 2019 Księga dżungli 2016 Marona – psia opowieść 2019 Na ringu z rodziną 2019 Naprzód 2020 Nobadi 2019 Odlot 2009 Ojciec 2019 Oleg 2019 Piorun 2008 Piękna i Bestia 2017 Plan gry 2020 Potwory i spółka 2001 Ralph Demolka w internecie 2018 Ralph Demolka 2012 Ratatuj 2007 Rozmowy z Masarykiem 2018 Siła ognia 2019 Tatuś 2019 Terminator Genisys 2015 Uniwersytet Potworny 2013 Uśmiechy smutnych mężczyzn 2018 Virago 2019 W głowie się nie mieści 2015 WALL·E 2008 Wyrok 2019 Zaplątani 2010 Zwierzogród 2016 Złote rybki 2019

