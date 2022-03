HBO Max wchłonie Discovery Plus. Jak ta fuzja wpłynie na polski rynek?

Jak donosi Variety, dyrektor finansowy Discovery, Gunnar Wiedenfels, powiedział podczas 30. konferencji Deutsche Bank Media, Internet & Telecom, że Discovery przygotowuje się do połączenia dwóch usług streamingowych, co oznacza, że ​​po raz pierwszy firma faktycznie ujawniła swoją strategię po fuzji Discovery Plus z HBO Max.

Wiedenfels przyznał również: “Jednym z najważniejszych elementów jest to, że wierzymy w połączony produkt, a nie w pakiet… Wierzymy, że szerokość i głębokość tej oferty będzie fenomenalną propozycją dla konsumentów”. Mężczyzna zdradził, że proces doprowadzenia tego do satysfakcjonującego poziomu dla każdej ze stron wymaga sporo pracy - w związku z tym nie jest to coś, czego możemy spodziewać się w ciągu najbliższych tygodni. Niemniej jednak, dyrektor finansowy Discovery ma wielkie nadzieje, że dokonanie fuzji to kwestia kilku miesięcy.

Nie zdradzono jednak tego, jak będzie wyglądać kwestia opłat za abonament HBO Max. Jakby nie patrzeć, będą to dwie usługi w jednym - cena abonamentu powinna zatem wzrosnąć o cenę Discovery Plus, czy zostać taka, jak dotychczas? W całym przedsięwzięciu to zdaje się być jedną z najbardziej kluczowych kwestii, na które na razie jednak nie znamy odpowiedzi.

Sprawa jest delikatnie bardziej skomplikowana w Polsce. W naszym kraju całe Discovery Plus jest zawarte w Playerze i nie ma własnej aplikacji. Jak zatem cała transakcja wpłynie na nasz rynek? Fuzję Playera z HBO Max ciężko sobie wyobrazić, chociaż nagłe zniknięcie Discovery+ z abonamentu serwisu streamingowego należącego do TVN-u również wydaje się abstrakcyjne. Cóż, pozostaje czekać na oficjalne ogłoszenie i rozwiązanie sprawy, które - jak wszystko wskazuje - wcale nie będzie takie proste.

Źródło: Variety