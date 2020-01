Volkswagen Golf 8. generacji został zaprezentowany w listopadzie minionego roku, a do salonów ma trafić w marcu. Najwyższa zatem pora aby opublikować jego cennik. Niemiecki koncern postąpił podobnie jak w przypadku odświeżonego Passata, w pierwszej kolejności oferuje droższe odmiany z mocniejszymi silnikami.

Volkswagen Golf 8. generacji jest droższy, ale o ile?

O tym, że nowa generacja Golfa będzie droższa od poprzedniej byłem praktycznie pewny. To nie tylko kwestia aktualnych tendencji, ale też faktu, że teraz już w standardzie otrzymujemy wyraźnie lepsze wyposażenie. Z tego powodu trudno też porównać cennik nowego Golfa z poprzednim modelem i jednoznacznie orzec o ile wzrosły ceny. Tym bardziej, że 7. generacja jest teraz dostępna w cenniku wyprzedażowym i za najtańszy model Trendline z silnikiem 1.0 TSI zapłacimy 71 490 PLN. W porównaniu do 91 990 PLN za nowego Golfa nie wygląda to dobrze, ale tutaj mamy znacznie lepszą wersję wyposażenia – Life i mocniejszy silnik – 1.5 TSI o mocy 130 KM.

VW Golf Mk8 Golf Life Style 1.5 TSI EVO 130 KM 6b – 91 990 PLN 100 690 PLN 1.5 TSI EVO 150 KM 6b – 96 390 PLN 105 090 PLN 1.5 eTSI EVO 150 KM DSG 7b – 106 090 PLN 114 790 PLN 2.0 TDI SCR 115 KM 6b 95 290 PLN 103 990 PLN 112 690 PLN 2.0 TDI SCR 150 KM DSG 7b – – 128 990 PLN

Poza tym w nowym modelu już w standardzie mamy cyfrowe zegary i znacznie większy wyświetlacz systemu inforozrywki z ekranem o przekątnej 8,25 cala. Dochodzi także kilka systemów związanych z bezpieczeństwem, jak chociażby system wykrywania pieszych, a także automatyczna klimatyzacja, która w bazowej wersji Golfa 7 nie występowała. Volkswagen zmienił też nieco oznaczenia, zamiast Trendline, Comfortline i Highline, mamy teraz Golf, Life oraz Style. Dopiero w późniejszym czasie można oczekiwać, że na rynku pojawią się nieco tańsze wersje z mniejszym silnikiem 1.0 TSI. W tej chwili najciekawiej wygląda chyba model z 1.5 eTSI z skrzynią automatyczną DSG oraz instalacją miękkiej hybrydy, która jak sprawdził to już Tomek Niechaj, potrafi faktycznie wyraźnie obniżyć spalanie.