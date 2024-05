Majowa rozpiska gier PlayStation Plus w wersji Essential wyglądała naprawdę mocno. EA Sports FC 24 w edycji standardowej, Ghostrunner 2, Tunic i Destiny 2: Upadek Światła. Do wyboru do koloru, każdy znajdzie coś dla siebie. Nie przypisaliście jeszcze tych gier do konta? Warto się pospieszyć. Choć EA Sports FC 24 dostępne do przypisania jest do 18 czerwca, tak pozostałe tytuły przepadną, jeśli nie zapiszecie ich przed przyszłym wtorkiem (4.06). To właśnie tego dnia w ofercie pojawi się zestaw kolejnych gier, w które będzie można zagrać posiadając podstawowy abonament PS+.

PlayStation Plus Essential. Co nowego?

4 czerwca w ramach abonamentu PlayStation Plus Essential pojawią się: