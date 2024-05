Jeszcze kilka lat temu oczy całego świata skupiającego się wokół gier wideo kierowały się na E3 – największą imprezę dla branży, na której główni gracze na rynku konsol i gier prezentowali nad czym pracują. Microsoft, Nintendo, Sony, EA, Ubisoft, Square Enix i wielu wielu innych. Jednak lata targów mamy za sobą, w tym roku się nie odbędą. Jednak nie oznacza to wcale, że firmy zapominają o graczach – nic z tych rzeczy. Każda z nich ma swoje własne "imprezy" w postaci prezentacji online, na których przedstawiają swoje najnowsze projekty. Tak też będzie w przypadku konsol Xbox. Firma Microsoft potwierdziła właśnie, że 9 czerwca odbędzie się Xbox Games Showcase.

Microsoft potwierdza, że oprócz tytułów od najważniejszych partnerów zewnętrznych, w trakcie Xbox Games Showcase nie zabraknie gier od wewnętrznych studiów, w tym od Activision, Blizzard, Bethesda oraz Xbox Game Studios. Firma obiecuje, że ma czym zaskoczyć graczy i warto czekać na prezentację. Czego możemy się spodziewać? Niewątpliwie jedną z ważniejszych zapowiedzi będzie dodatek fabularny do "Starfield". "Shattered Space" do graczy ma trafić tej jesieni, więc czerwiec zapowiada się na doskonały moment, by pokazać światu to, nad czym pracuje ekipa z Bethesdy. Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiły się też różne plotki na temat tego, że Microsoft wkrótce zaprezentuje najnowszą odsłonę "Gears of War" – serii, która pamięta czasy Xboksa 360 i która wciąż czeka na swoją grę nowej generacji. Ostatnia część, zatytułowana "Gears 5" do sprzedaży trafiła w 2019 r. i gracze od lat czekają na kolejną produkcję, za którą pracuje ekipa z The Coalition.

Czego możemy się jeszcze spodziewać? Myślę, że czas najwyższy poznać kolejne szczegóły dotyczące gry "Indiana Jones i Wielki Krąg", która oficjalnie zapowiedziana została w styczniu tego roku. Przez pół roku o tytule było cicho, ale Xbox Games Showcase może być dobrym miejscem na pokazanie konkretów i fragmentów rozgrywki.

Wielkie święto graczy już w przyszłym miesiącu. Nie zabraknie niespodzianek

Podobnie jak w zeszłym roku, tuż po Xbox Games Showcase gracze mają zaproszenie na jeszcze jedną prezentację – tym razem poświęconą innej grze. Jakiej? Microsoft tego nie zdradza. Firma już teraz podkręca atmosferę prezentując grafikę z zamazanymi informacji o tytule, który będzie głównym punktem tego wydarzenia. Nie mówi jednak wprost, o co dokładnie chodzi. Z zapowiedzi wiemy, że to "tytuł z jednej z najbardziej ukochanych serii". Na reakcję społeczności graczy nie czekaliśmy długo i wszyscy są zgodni, że prezentacja poświęcona będzie nowej odsłonie Call of Duty. Choć dotychczas to PlayStation grało pierwsze skrzypce związane z promocją najpopularniejszej na świecie strzelanki, tak po przejęciu przez Microsoft Activision Blizzard, CoD staje się jedną z flagowych serii znajdujących się pod parasolem Xbox. Czy rzeczywiście będzie to nowe Call of Duty? Wszystkiego dowiemy się już w przyszłym miesiącu