Na PlayStation 4 i 5 zawitają gry z PS2. W jak nie zagrać?

Wraz z rozszerzeniem oferty PlayStation Plus na dodatkowe plany Extra i Premium gracze mają więcej wyboru. Pierwszy z nich oferuje darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. W drugim dodatkowo możecie zagrać w wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz skorzystacie z transmisji strumieniowej wybranych gier. Posiadacze abonamentu PlayStation Plus Premium mają też dostęp do katalogu klasyków z poprzednich generacji. Do tej pory dotyczyło to jednak tytułów z PlayStation 3, PlayStation Portable i oryginalnego PSX. Teraz do tego zestawu dołącza kolejna generacja, na którą czekało wielu graczy. Już 11 czerwca płacący najwięcej otrzymają pierwsze gry z PlayStation 2. Co to będzie?

PS2 zawita do PlayStation Plus. Skorzystają ci, którzy płacą najwięcej

Pierwszymi grami, które zawitają do katalogu klasyków w ramach PlayStation Plus Premium będą:

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

Jednak to nie koniec niespodzianek, gdyż PlayStation poinformowało, że do katalogu gier dostępnego w ramach PS+ Extra i Premium dołączą w najbliższym czasie kolejne tytuły. Będą to:

29.05

Dredge (PS4, PS5)

31.05

Lego Marvel Super Heroes 2 (PS4)

5.06

Cricket 24 (PS4, PS5)

7.06

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (PS4, PS5)

Co więcej, posiadacze najdroższego abonamentu PlayStation Premium, 6 czerwca otrzymają dodatkowo gry na wyłączność dla PlayStation VR2. Będą to: Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Walkabout Mini Golf, Synth Riders, Before Your Eyes, The oraz Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2. Ale to jeszcze nie koniec, bo już jutro (29.05) udostępniona zoastanie wersja próbna WWE 2K24 na PS4 lub PS5.