Czy karnety na hulajnogi i rowery to dobry pomysł? Bolt przekonuje, że tak

Korzystacie z hulajnóg lub rowerów Bolt i szukacie oszczędności? Firma wprowadza karnety oferujące tygodniowe lub miesięczne nielimitowane odblokowania i nawet do 255 min. jazdy.

Hulajnogi elektryczne to obecnie jeden z elementów miejskiego krajobrazu. Niestety nie wszyscy użytkownicy pamiętają o tym, by korzystać z nich w sposób odpowiedzialny. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których na jednej hulajnodze jeżdżą dwie dorosłe osoby. A o tragedię w tym przypadku nie jest trudno. Kilka miesięcy temu Bolt wprowadził funkcję, która miała ograniczyć ten proceder umożliwiając jednorazowe wypożyczenie do 5 hulajnóg lub rowerów elektrycznych jednocześnie (choć w aplikacji widnieje informacja o czterech urządzeniach jednocześnie).

Teraz Bolt wprowadza kolejną nowość, która ma sprawić, że korzystanie z pojazdów elektrycznej mobilności ma być jeszcze wygodniejsze. W jaki sposób? Za pomocą karnetów.

Od października użytkownicy hulajnóg i rowerów elektrycznych Bolt znajdą w aplikacji nową opcję rozliczenia się za przejazdy. Karnety na przejazdy mają sprawić, że rozwiązania mikromobilności oferowane przez firmę mają być bardziej dostępne, co może przełożyć się na częstsze korzystanie z tych niskoemisyjnych środków transportu.

Bolt wprowadza karnety na przejazdy hulajnogami i rowerami elektrycznymi

Aby skorzystać z karnetu na przejazdy hulajnogami wystarczy w menu aplikacji (lewy górny róg ekranu) wybrać odpowiednią zakładkę. Dla użytkowników dostępne są trzy typy karnetów: tygodniowy, miesięczny i miesięczny Pro. A ile kosztują poszczególne plany i co oferują?

Karnet tygodniowy

Karnet ten oferuje nielimitowane odblokowywanie hulajnóg lub rowerów przez 7 dni i 30 minut jazdy łącznie. Jego koszt to 16 zł na tydzień.

Karnet miesięczny

Karnet ten oferuje nielimitowane odblokowywanie hulajnóg lub rowerów przez 30 dni i 130 minut jazdy łącznie. Jego koszt to 62 zł na miesiąc.

Karnet miesięczny Pro

Karnet ten oferuje nielimitowane odblokowywanie hulajnóg lub rowerów przez 30 dni i 255 minut jazdy łącznie. Jego koszt to 118 zł na miesiąc.

Po wykorzystaniu limitu karnet staje się nieaktywny i każdy kolejny przejazd będzie rozliczany automatycznie według aktualnych stawek. Co więcej, podczas korzystania z opcji "Przejazd grupowy" karnet może być wykorzystany wyłącznie do wynajęcia pierwszej hulajnogi/roweru. Karnety nie ulegają automatycznemu przedłużeniu. Opłata za karnet realizowana jest jednorazowo.

