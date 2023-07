Czy to koniec jeżdżenia we dwójkę na jednej hulajnodze?

Hulajnogi elektryczne to obecnie jeden z elementów miejskiego krajobrazu. Niestety nie wszyscy użytkownicy pamiętają o tym, by korzystać z nich w sposób odpowiedzialny. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których na jednej hulajnodze jeżdżą dwie dorosłe osoby. A o tragedię w tym przypadku nie jest trudno. Największy operator hulajnóg w Europie - firma Bolt - wprowadza nowość, która ma zniechęcić do tego typu zachowań. A aplikacji pojawia się możliwość przejazdów grupowych. To odblokowanie za pomocą jednego konta Bolt do 5 hulajnóg lub rowerów elektrycznych jednocześnie (choć w aplikacji widnieje informacja o czterech urządzeniach jednocześnie). Użytkownicy mogą dzięki temu bezpiecznie podróżować elektrycznymi jednośladami z przyjaciółmi i rodziną.

Przejazdy grupowe na hulajnogach. Bolt z nową ofertą

Naszym celem jest tworzenie miast dla ludzi, a nie dla samochodów. Oznacza to, że dostarczamy dostępne i przyjazne użytkownikom alternatywy w zakresie mobilności współdzielonej, aby pomóc im zostawić ich samochód w domu. Grupa przyjaciół która chce podjechać wspólnie w miejsce w mieście, prawdopodobnie zdecydowałaby się na podróż samochodem. Nasza opcja grupowych przejazdów pozwala im dotrzeć razem do celu, ale bez użycia samochodu. To kolejny krok w kierunku realizacji naszej wizji miast mniej uzależnionych od samochodów. Mniej prywatnych samochodów oznacza mniej zanieczyszczeń powietrza, korków i hałasu

- powiedział Bartosz Małecki, Senior Operations Manager w Bolt.

Czy taka usługa zda egzamin i zniechęci do przejazdów dwóch osób na jednej hulajnodze? Bardzo bym chciał, ale coś mi się wydaje, że to nie pomoże. Z regulaminu wynika, że osoba wypożyczająca hulajnogi będzie płaciła za wynajem wszystkich hulajnóg/rowerów elektrycznych dla swojej grupy, czyli mamy do czynienia z płatnością za kilka urządzeń, a ci, którzy ryzykują i jadą na jednej hulajnodze w dwie osoby szukając właśnie oszczędności - a grupowe przejazdy jej nie oferują.

Dodatkowo, z regulaminu wynika, że to osoba wypożyczająca sprzęt odpowiada za wszystkich uczestników grupy. To ona musi się upewnić, że na hulajnodze będą jeździły osoby pełnoletnie, trzeźwe i tylko pojedynczo. Wypożyczający przejmuje również odpowiedzialność za wszystkie kary za parkowanie, opłaty, a nawet szkody osobowe użytkowników przejazdu grupowego oraz szkody wyrządzeone przez nich podczas przejazdu. Chętni?