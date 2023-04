Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że Bolt może stracić licencję w Polsce. W tekście Bolt straci licencję w Polsce? ITD rozpoczęła procedurę odebrania uprawnień Grzegorz informował, że jedna z dużych firm pośredniczących w przewozie osób w Polsce może utracić uprawnienia do organizowania przewozów. Choć nie padły konkretne nazwy przewoźników, źródła medialne podawały, że chodzi właśnie o Bolta, który miałby stracić pozwolenie na prowadzenie działalności ze względu na fakt, że przewoźnik miał zlecać usługi przedsiębiorcom nieposiadającym odpowiedniej licencji na przewóz osób.

Od tamtego czasu sprawa ucichła, jednak firmy zajmujące się przewozem osób wprowadzały zmiany w swoich regulaminach i systemach weryfikacji kierowców. Zrobił to także Bolt, który z początkiem roku wprowadził Nowe Standardy Jakości i Bezpieczeństwa. To chyba nie wystarczyło. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, Główny Inspektor Transportu Drogowego cofnął firmie licencję pośrednika na przewóz osób.

Choć oficjalnie GITD nie wskazuje konkretnego pośrednika, któremu cofnięto licencję, Dziennikowi udało się ustalić, że chodzi właśnie o Bolta, który od dłuższego czasu był wskazywany jako ten, który mierzyć się będzie z tego typu problemami. I dotyczy to sytuacji, o której już wspominaliśmy - firma miała współpracować z partnerami, którzy nie posiadali stosownych licencji. Jednak to nie wszystko. Tadeusz Stasiów, prezes Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną wylicza inne nieprawidłowości, które spowodowały cofnięcie licencji Boltowi:

niezgodne z prawem użytkowanie aplikacji do rozliczania za przewozy. To też zatrudnianie kierowców na lewo, czyli np. na jedną szesnastą etatu, podczas gdy faktycznie jeżdżą oni niemal przez całą dobę. Wśród zarzutów jest również niezgłaszanie pracowników do żadnego urzędu

Bolt bez licencji na przewóz osób. Co dalej z usługą?

Zaskakujące w tej sprawie jest to, że mimo cofnięcia licencji przez GITD, Bolt nadal będzie mógł świadczyć usługi przewozu osób w Polsce. Wszystko za sprawą powołanej w zeszłym roku spółki Bolt Ride sp. z o.o. działającej równolegle do Bolt Services. Co ciekawe, przedstawiciele Bolta nie przyznają się, że to właśnie ten przewoźnik stracił licencję. Przedstawiciele firmy przekazują jednak, że wciąż operuje ona w Polsce "na podstawie ważnej licencji pośrednika w przewozie osób taksówką" - co przekazuje Martyna Kurkowska, rzeczniczka Bolta w Polsce. Jednocześnie DGP podaje, że do GITD już wpłynęło odwołanie, które będzie sprawdzane i analizowane przez biuro prawne inspekcji. Dokument ten rozpatrzony powinien zostać w ciągu kilkunastu dni.

Dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej próbowali się dowiedzieć czegoś więcej na temat powołanej w zeszłe wakacji spółki Bolt Ride sp. z o.o., jednak rzeczniczka firmy nie udzielała satysfakcjonujących odpowiedzi. Z przekazanych przez nią informacji wynika jedynie, że "zmiany korporacyjne, w tym te dotyczące nowej spółki, wprowadzane są w związku ze zmianami operacyjnymi". Przypomina też o wprowadzonych w ostatnim czasie zaostrzeniach dotyczących weryfikacji kierowców, które miały wyeliminować z rynku osoby, które nie spełniają podstawowych wymagań do przewozu osób.