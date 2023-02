Koniec programu lojalnościowego na Freenow. Pożegnajcie się z punktami

Często korzystam z aplikacji przewoźniczych i nie ukrywam, że moją ulubioną opcją był Freenow. Przyjemna aplikacja, szybki dojazd i – przynajmniej w Krakowie – bezproblemowi kierowcy w komfortowych autach. Dodatkowo Freenow niemalże od początku mojego korzystania podrzucał fajne zniżki i rabaty, a wisienką na torcie były punkty, które można było wymienić na darmowe przejazdy. No i niestety te dwie ostatnie korzyści dobiegły końca. Z moich obserwacji wynika, że Bolt i Uber – choć nie jest to kolosalna różnica – oferują tańsze przejazdy, a punkty? Cóż, już za moment znikną z aplikacji.

Od marca zbieranie punktów zostanie wyłączone

Freenow rozesłał dziś do klientów maile z informacją o zakończeniu testów programu lojalnościowego, w ramach którego klienci otrzymywali za przejazd punkty wymieniane na zniżki.

Źródło: Freenow

Z treści maila wynika, że pilotaż programu dobiegł końca i firma nie zdecydowała się na dalsze prowadzenie inicjatywy. Nasuwa się oczywiście pytanie, co z naszymi punktami i do kiedy będziemy mogli je wykorzystać. Już spieszę z wyjaśnieniem. Punkty zbierać możecie do 3 marca, ale pod warunkiem, że wykorzystacie całą pulę do 30 czerwca bieżącego roku. Po tej dacie punkty wygasną na dobre i nic nie wskazuje na to, że Freenow zaproponuje w przyszłości jakąś alternatywę.

Szkoda, bo żaden inny przewoźnik nie oferuje takiego programu, a same punkty zachęcały mnie w pewnym stopniu do korzystania z apki. Freenow nie podał wyjaśnień, ale możemy domyślać się, że obecnie panująca sytuacja gospodarcza nie zachęca do rozdawania zniżek na prawo i lewo.

Grafika wyróżniająca: Freenow