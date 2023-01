Dwie nowe aplikacje dla podróżnych pociągami już dostępne

Do App Store i Google Play trafiły dwie nowe aplikacje mobilne dla podróżnych PKP.appka i PKP Intercity przyda się każdemu, kto wsiada do pociągu.

W październiku pojawiły się zapowiedzi nowej aplikacji dla podróżnych pociągami. Pekapka miała oferować rozbudowane funkcje i umożliwiać wygodne kupowanie biletów. Teraz okazuje się, że do App Store i Google Play trafiła nie jedna, a dwie apki mobilne dla podróżnych. PKP.appka to pierwszy przewodnik po dworcach, za pomocą którego można łatwo sprawdzić ich położenie oraz informacje o dostępnych na nich usługach i infrastrukturze, takich jak poczekalnie, kasy biletowe, toalety, przechowalnie bagażu, stojaki rowerowe czy udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności. Co ciekawe, aplikacja jest zintegrowana z Bilkom - innym serwisem oferującym zakup biletów na przejazd pociągami, jednak nie obejmuje przejazdów pociągami SKM Warszawa, Koleje Mazowieckie czy Warszawska Kolej Dojazdowa. Za pośrednictwem PKP.appka nie można też kupować biletów na mniej niż 15 minut przed odjazdem pociągu. Inną ciekawostką jest to, że docelowo modułem sprzedażowym będzie aplikacja PKP Intercity. I to właśnie ona powinna zainteresować podróżnych, którzy są gotowi ruszyć w trasę polskimi pociągami.

PKP.appka i PKP Intercity. Dwie aplikacje dla podróżnych już dostępne

PKP Intercity zastępuje dotychczasową, leciwą już aplikację IC Mobile Navigator. Pozwala ona na wygodne kupowanie biletów tam i z powrotem w ramach jednej transakcji, na przejazd z przesiadką oraz bilety na przewóz roweru, dodatkowego bagażu czy czworonogiego towarzysza podróży. W łatwy sposób można sprawdzić najtańsze i najszybsze połączenie w wybranej relacji.

Instalując aplikację PKP Intercity na swoim telefonie warto pamiętać o jednej, dość nieprzyjemnej sprawie. Chcąc zalogować się na swoje dotychczasowe konto z serwisu e-IC możecie napotkać błąd mówiący, że nie ma takiego konta. A to wszystko dlatego, że mimo wpisania poprawnego adresu e-mail, system go nie rozpoznaje, gdyż do e-IC logowanie następowało przez podanie loginu. By móc zalogować się do aplikacji, należy ponownie zalogować się do systemu e-IC. Przywitani zostaniecie komunikatem:

wprowadzamy zmiany w korzystaniu z kont w systemie internetowej sprzedaży biletów PKP Intercity (e-IC). Od teraz logowanie do konta możliwe będzie wyłącznie przez podanie adresu e-mail. Dostęp do konta po podaniu używanego wcześniej loginu nie będzie już możliwy

Ten krok wystarczy do poprawnego zalogowania się do aplikacji PKP Intercity. A w niej, oprócz wyszukiwania połączeń, śledzenia promocji i dostępu do cyfrowych biletów (także w wersji offline), można skorzystać z usługi mWars. Funkcja umożliwia bezpośrednie zamówienie posiłku w czasie podróży, bez konieczności udawania się do wagonu restauracyjnego. Aby zamówić coś z oferty Wars, należy posiadać aktywny bilet na przejazd i na danej trasie jest aktywna usługa mWars. Za bilety podróżni docelowo będą mogli zapłacić nowoczesnymi metodami płatności, takimi jak Google Pay, Apple Pay czy BLIKi-em. Niestety nie ma opcji dodawania biletów do cyfrowych portfeli Apple i Google - przynajmniej opcji tej nie ma w przypadku biletów już zrealizowanych (nie miałem możliwości sprawdzenia, jak to wygląda w przypadku biletów przyszłych). Być może funkcja ta pojawi się w przyszłości.

PKP.appka i PKP Intercity. W aplikacjach pojawią się nowe funkcji

W przyszłych wersjach aplikacji planowane jest wprowadzenie różnych udogodnień. To między innymi sprzedaż biletów międzynarodowych, udostępnienie biletu innej osobie czy możliwość dodania biletu do kalendarza. Aplikacja ma również pokazywać lokalizację pociągu na mapie, informacje o opóźnieniach oraz umożliwi korzystanie z programu lojalnościowego i zakup biletu z więcej niż jedną przesiadką Wśród nowych opcji ma również pojawić się możliwość kontaktu poprzez aplikację z drużyną konduktorską w celu zgłoszenia nieodpowiedniej temperatury w pociągu, usterek lub problematycznego zachowania współpasażerów.