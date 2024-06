Boisz się, że nowy Windows będzie cię śledził? On i tak już to robi

Microsoft przedstawiając nowości w Copilot+ zaprezentował funkcję Recall, która w gruncie rzeczy zapisywała wszystko to, co robimy na komputerze poprzez ciągłe tworzenie zrzutów ekranów. To rozwiązanie rozwścieczyło użytkowników systemu Windows. Problem w tym, że system wie

Recall na papierze wyglądał bardzo interesująco – problem w tym, że system zapisywania tego, co robiliśmy na komputerze nie do końca jest zabezpieczony. Użytkownicy szybko odkryli, że do plików ze zrzutami ekranów można się dostać bardzo łatwo. A to budzi ogromne obawy związane z bezpieczeństwem i prywatnością. Po ogromnej fali krytyki, jaka spadła na firmę, Microsoft zapowiedział wycofanie się z kontrowersyjnych zmian – przynajmniej częściowo. Funkcja Recall zostaje, ale to użytkownicy będą musieli wyrazić zgodę, na jej działanie w tle. Oznacza to, że przy pierwszej konfiguracji komputerów z Copilot+ pojawią się dodatkowe opcje wybory funkcji związanych z tym systemem. Microsoft zapowiada również, że wprowadzi dodatkowe warstwy ochrony danych, w tym odszyfrowywanie "just in time" chronione przez Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS), dzięki czemu migawki Recall będą odszyfrowywane i dostępne tylko po uwierzytelnieniu użytkownika. Ponadto baza danych indeksu wyszukiwania również będzie zaszyfrowana.

Co ciekawe, wraz z zapowiedzią zmian, firma usunęła z Windows Insider Program aktualizację testowej wersji Windows 11 24H2, co oznacza, że zapowiedzi traktowane są poważnie i przy okazji publikacji kolejnej aktualizacji zmiany związane z Copilot+ i Recall będą wprowadzone w taki sposób, by to sami użytkownicy mogli aktywować funkcje, z których chcą skorzystać. Pytanie tylko, kto rzeczywiście będzie chciał korzystać z Recall.

Jednak warto pamiętać, że już teraz Windows zbiera o nas sporo danych i wie co robimy na komputerze. Chodzi tu o funkcję Aktywność w systemie Windows, która jest domyślnie włączona zarówno na komputerach z Windows 10, jak i 11.

Historia aktywności pomaga śledzić Twoje działania na urządzeniu, gromadząc informacje o aplikacjach i usługach, z których korzystasz, plikach, które otwierasz, oraz witrynach internetowych, które przeglądasz. Historia aktywności jest przechowywana lokalnie na urządzeniu.

– czytamy na stronach pomocy technicznej Microsoft. I choć funkcja ta nie jest tak zaawansowana jak Recall, zbiera ona informacje o uruchamianych aplikacjach, otwieranych plikach, czy przeglądanych stronach internetowych:

Oś czasu . Wyświetlaj oś czasu działań i określ, czy chcesz wznowić te działania na urządzeniu. Załóżmy na przykład, że edytujesz dokument Word na urządzeniu, ale nie możesz zakończyć edycji, zanim skończysz pracę na dany dzień. Jeśli włączysz ustawienie Przechowuj moją historię aktywności na tym urządzeniu na stronie ustawień Historia aktywności, zobaczysz, że Word aktywność na osi czasu następnego dnia — i przez następne kilka dni — i z tego miejsca możesz wznowić pracę nad nią.

. Wyświetlaj oś czasu działań i określ, czy chcesz wznowić te działania na urządzeniu. Załóżmy na przykład, że edytujesz dokument Word na urządzeniu, ale nie możesz zakończyć edycji, zanim skończysz pracę na dany dzień. Jeśli włączysz ustawienie na stronie ustawień Historia aktywności, zobaczysz, że Word aktywność na osi czasu następnego dnia — i przez następne kilka dni — i z tego miejsca możesz wznowić pracę nad nią. Microsoft Edge. W przypadku korzystania z Starsza wersja Microsoft Edge historia przeglądania będzie uwzględniana w historii aktywności. Historia aktywności nie jest zapisywana podczas przeglądania za pomocą okien InPrivate.

Co ważne funkcja aktywności w systemie Windows jest włączona domyślnie, jednak system pozwala na zarządzanie jej ustawieniami.

Windows 11

Zatrzymywanie zapisywania historii aktywności lokalnie na urządzeniu:

Wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia > Prywatność & zabezpieczenia > Historia aktywności. Przełącz ustawienie Przechowuj moją historię aktywności na tym urządzeniu nawartość Wyłączone.

Windows 10

Zatrzymywanie zapisywania historii aktywności lokalnie na urządzeniu

Wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia > Prywatność > Historia aktywności. Wyczyść pole wyboru Przechowuj moją historię aktywności na tym urządzeniu.

Dodatkowo, warto wyczyścić dotychczasową historię aktywności. Jak to zrobić?