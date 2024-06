ASUS Copilot+ PC

Tegoroczne targi Computex stoją pod znakiem sztucznej inteligencji. Pierwszego dnia mieliśmy kilka ciekawych konferencji, na których NVIDIA zdradziła jakie ma plany na przyszłość, a AMD zaprezentowało nowe procesory, wyposażone w jednostki NPU i nową architekturę Zen 5. Sporo nowych produktów przygotowali również producenci samych komputerów, w tym ASUS, który bardzo prężnie działa na rynku notebooków. W rezultacie zaprezentowano szereg nowych modeli z kilku różnych serii, ProArt dla twórców, Zenbook dla szukających maksymalnej mobilności oraz Vivobook dla zwykłych użytkowników. Wsparcie dla sztucznej inteligencji dostaną także notebooki dla graczy z serii TUF Gaming.

Komputery dla twórców - ASUS ProArt

Wśród nowości znajdują się 16-calowy ProArt P16 oraz 13-calowy ProArt PX13, napędzane procesorami AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 - jednymi z najnowszych w serii Ryzen AI 300, a także kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX. Dodatkowo pokazano 13-calowy model PZ13, który działa na układzie Snapdragon z serii X z obsługą AI. Wszystkie trzy nowe komputery Copilot+ PC, wyposażone zostały w aplikacje ASUS StoryCube i MuseTree. StoryCube to inteligentne, wygodne i wydajne narzędzie do zarządzania zasobami cyfrowymi, które z pomocą AI umożliwia kategoryzację scen i generowanie klipów, co pozwala użytkownikom łatwo zarządzać i eksportować zawartość ich bibliotek plików. MuseTree natomiast szybko przekształca inspiracje w obrazy, umożliwiając generowanie bardziej kreatywnych pomysłów poprzez proste interakcje graficzne przy jednoczesnym inteligentnym zarządzaniu i przechowywaniu pomysłów. Urządzenia zawierają również dedykowany klawisz Copilot, który zapewnia szybki dostęp do codziennego towarzysza AI.

ASUS ProArt P16 wyróżnia się świetną specyfikacją i obudową o grubości zaledwie 14,9 mm i wadze 1,85 kg. Komputer jest zasilany przez silnik NPU o wydajności 50 TOPS zintegrowany z procesorem AMD Ryzen AI 9 HX 370 oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop oferującą wydajność sięgającą 321 TOPS. ASUS stworzył też 13-calowy konwertowalny laptop ProArt PX13 o wadze zaledwie 1,38 kg. Urządzenie wyposażone jest w zawias 360°, który umożliwia płynne przełączanie między trybami laptopa, namiotu, podstawki i tabletu. Niezależnie od tego, czy tworzysz w podróży, czy pracujesz w domu, zastosowany wyświetlacz ASUS Lumina OLED o rozdzielczości 3K będzie gwarancją realistycznch efektów wizualnych, które urzekają i inspirują. Sprzęt napędzany jest procesorem AMD Ryzen AI 9 HX 370 i może mieć na pokładzie nawet układ graficzny klasy GeForce RTX 4070 Laptop. Wreszcie ProArt PZ13 umożliwia użytkownikom doświadczanie najwyższej mobilności bez utraty wydajności. Urządzenie waży zaledwie 0,85 kg i dzięki zastosowaniu układów Snapdragon X Series wspierających sztuczną inteligencję, ekranu 3K ASUS Lumina OLED oraz funkcji Copilot+ PC AI, zapewnia imponującą wydajność.

ASUS Zenbook S 16

ASUS Zenbook S 16 to smukły i lekki komputer o grubości zaledwie 1,1 cm i wadze 1,5 kg. Mimo swojej wyjątkowo eleganckiej konstrukcji oferuje procesor o mocy do 28 W TDP i 50 TOPS z NPU w procesorze AMD Ryzen AI 9 HX 370. Model ten jest wspierany przez zaawansowany system chłodzenia 3D z komorą parową, który zapewnia prace z hałasem na poziomie 25 dB. Kluczowe jest również wykonanie obszaru klawiatury techniką CNC, gdzie nowatorska geometryczna konstrukcja maskownicy maksymalizuje przepływ powietrza, jednocześnie ograniczając wnikanie kurzu do wnętrza urządzenia.



Całkowicie metalowa obudowa jest wyposażona w zewnętrzną pokrywę wykonaną z Ceraluminum, nowego materiału, który łączy w sobie jakość ceramiki z wytrzymałością aluminium. Ceraluminum jest wytrzymałe i przyjemnie ciepłe w dotyku w porównaniu do zwykłego aluminium. Sprzęt dostępny będzie w dwóch kolorach: Scandinavian White oraz Zumaia Gray. Urządzenie wyposażono w bardzo wydajną baterię o pojemności 78 Wh oraz pełną gamę portów wejścia/wyjścia - w tym dwa porty USB4, USB 3.2 typu A, HDMI, gniazdo audio i czytnik kart SD. 16-calowy ekran 3K o proporcjach 16:10 i częstotliwości odświeżania 120 Hz, z ramkami NanoEdge i stosunkiem ekranu do obudowy na poziomie 90% to uzupełnienie świetnej specyfikacji.

Cała gama notebooków ASUS Vivobook S

ASUS Vivobook S 15 (S5507) to 15,6-calowy ultraprzenośny laptop o grubości 1,47 cm i wadze 1,42 kg był pierwszym urządzeniem z serii Copilot+ PC firmy, wykorzystującym moc platformy Snapdragon X Elite z funkcjami AI przyspieszanymi sprzętowo oraz baterią, która zapewnia do 18 godzin nieprzerwanej pracy. ASUS Vivobook S 15 integruje w sobie zaawansowane funkcje, takie jak Windows Studio Effects, która dostosowuje oświetlenie i oferuje nowe kreatywne filtry, usprawniając pracę. Całość zamknięta jest w całkowicie metalowej obudowie klasy premium z wyświetlaczem ASUS Lumina OLED 3K 120 Hz.

Linia ASUS Vivobook S została zaktualizowana i wyposażona w najnowsze procesory AMD Ryzen AI 9 HX 370. 14-calowy ASUS Vivobook S14 (M5406), 15,6-calowy ASUS Vivobook S 15 (M5506) i 16-calowy ASUS Vivobook S (M5606) na rok 2024 przeszły gruntowną modernizację, stając się jeszcze smuklejsze i lżejsze. Modele te, oprócz wyjątkowej mobilności i minimalistycznej estetyki, mogą pochwalić się świetną wydajnością dzięki najnowszej karcie graficznego AMD Radeon, do 32 GB pamięci LPDDR5X i szybkiej pamięci masowej SSD PCIe 4.0 o pojemności do 1 TB. Ulepszone chłodzenie zapewnia technologia termiczna ASUS IceCool, teraz wyposażona w dwie rurki cieplne, dwa 97-łopatkowe wentylatory IceBlade oraz dwa otwory wentylacyjne. Wszystkie komputery otrzymały także eleganckie, całkowicie metalowe obudowy o grubości zaledwie 1,39 cm i wadze 1,3 kg.

Zapowiedziano również dwa nowe modele z popularnej serii laptopów TUF Gaming: 14-calowy TUF Gaming A14 oraz 16-calowy TUF Gaming A16. Oba modele wyposażono w nowe, ultramobilne konstrukcje obudów, procesory AMD Ryzen AI 9 HX 370 oraz dedykowane karty graficzne NVIDIA GeForce. Dzięki ulepszonemu chłodzeniu oraz doskonałym możliwościom rozbudowy, nowe laptopy TUF Gaming są najbardziej zaawansowane w historii tej serii.