Jeden producent, tysiące godzin dobrej zabawy. Tak prezentuje się komputer dla gracza od MSI

Komputery Powered by MSI to jednostki, w których dominują podzespoły właśnie od tego producenta. Czym się charakteryzują i dlaczego warto wybrać jeden z nich? Rozwiewamy wątpliwości na temat komponowania komputerów, w których większość elementów pochodzi z oferty jednej marki.

Budowa własnego zestawu komputerowego ma tę ogromną zaletę, że sami jesteśmy w stanie złożyć go z dokładnie takich podzespołów, jak sobie to zamarzymy. Oprócz wzajemnej kompatybilności, budżetu czy dostępności w danym momencie, nie ogranicza nas praktycznie nic. To od nas zależy, jak komputer będzie wyglądał, jaką będzie miał wydajność, czy to, w jaki sposób jego komponenty będą chłodzone.

W sprzedaży jest mnóstwo podzespołów pochodzących od rozmaitych producentów. Większość z nich bez problemu łączy się ze sobą i pozwala na budowę wymarzonego zestawu komputerowego. Jest jednak rozwiązanie, w którym wzajemna kompatybilność komponentów wznosi się na wyższy poziom. A gdyby tak wydajność czy podświetlenie podzespołów móc kontrolować przy pomocy jednej i tej samej aplikacji? Mieć pewność, że poszczególne podzespoły będą do siebie pasować również pod względem stylistycznym? To tylko pierwsze z wielu zalet komputerów, w których większość części pochodzi od jednego producenta.

Czego jeszcze możemy spodziewać się po takim komputerze? Oto sprzęt, który legitymuje się określeniem Powered by MSI. Naturalnie oznacza to, że znajdziemy w nim przede wszystkim podzespoły właśnie tej firmy. Jak wygląda i co potrafi? Dlaczego postawić właśnie na to rozwiązanie? Spieszymy z odpowiedzią.

Komputer Powered by MSI: tu wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku

Opowieść o komputerach Powered by MSI zacznijmy od tego, w jakim miejscu powstają i kto je tworzy. Producent zapewnia, że projektują je doświadczeni inżynierowie i najlepsi integratorzy systemów, co świadczyć ma o ich niezawodności i gotowości do wieloletniej, bezproblemowej eksploatacji. Komputery tego typu można kupić u wybranych partnerów handlowych MSI. Jednostka, która trafiła do naszej redakcji to komputer autorstwa specjalistów ze sklepu Media Expert. Mowa konkretnie o zestawie MAD DOG PBM WH GUNGNIR300R-I02WR32 i7-14700KF 32GB RAM 2TB SSD GeForce 4070Ti Super Windows 11 Home, który dostępny jest w ofercie sklepu pod tym linkiem.

Komputery Powered by MSI dzielą się trzy kategorie, w zależności od tego, ile komponentów MSi znalazło się w ich wnętrzu. Seria Essential to komputery, w których MSI wyprodukowało płytę główną i kartę graficzną. W komputerach z serii Advanced MSI odpowiada za płytę główną, kartę graficzną i dwa inne podzespoły. Z kolei seria Ultimate, oprócz płyty głównej i karty graficznej, oferuje aż cztery podzespoły od MSI.

Komputer, któremu mogliśmy przyjrzeć się bliżej, przynależy do serii Ultimate, która według producenta charakteryzuje się najwyższą wydajnością i kompatybilnością. Lista sześciu komponentów z oferty MSI prezentuje się w nim następująco:

Płyta główna MSI PRO Z790-A MAX WIFI

Karta graficzna MSI GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC

Dysk SSD MSI SPATIUM M480 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2

Zasilacz MSI MAG A850GL PCIE5 WHITE

Obudowa MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW / WHITE

Chłodzenie AiO MSI MAG CORELIQUID E360 / WHITE

Uzupełnieniem listy komponentów od MSI był stojak na kartę graficzną MSI MPG ARGB GRAPHICS CARD STAND / WHITE. Do tego, by zestaw komputerowy był kompletny, brakuje jeszcze dwóch komponentów i systemu operacyjnego. Procesor to model i7-14700KF z oferty firmy Intel, a pamięć RAM dostarczyła firma ADATA. Zastosowany model to XPG Lancer Blade 2x16 GB, pracujący z częstotliwością 6400 MHz. System operacyjny, co naturalne, Microsoft Windows 11.

Do doboru komponentów ciężko mieć jakiekolwiek zarzuty. Oprócz tego, że spełniają kryteria zestawu Powered by MSI, oferują bardzo wysoką wydajność i świetnie wyglądają po złożeniu w całość. Dzięki temu na biurku stanął komputer, który nie tylko pozwala na uruchomienie najbardziej wymagających gier AAA bez konieczności martwienia się suwakami od ilości detali, ale również prezentuje się tak, że żal byłoby go chować pod blatem.

MSI Center – oprogramowanie, które wiele ułatwia

Większość podzespołów, z których składa się opisywany komputer, posiada podświetlenie LED RGB. Jak je zsynchronizować, by całość współgrała ze sobą wzorowo i cieszyła oko użytkownika? W przypadku konieczności instalowania aplikacji od wielu różnych producentów byłoby to problematyczne. Decydując się na jednego dostawcę komponentów, problem ten można rozwiązać szybko i skutecznie.

W przypadku komputera Powered by MSI rozwiązaniem jest oprogramowanie MSI Center. Jednym z jego modułów jest Mystic Light, odpowiedzialny właśnie za podświetlenie. Dzięki niemu możemy zsynchronizować ze sobą efekty świetlne wszystkich komponentów podłączonych do płyty głównej. Te, dzięki temu, że pochodzą od tego samego dostawcy, dopasowują się do siebie błyskawicznie, bez konieczności ręcznego dostrajania odcieni danego koloru.

Do czego jeszcze przydaje się oprogramowanie MSI Center? Pomaga monitorować pracę poszczególnych komponentów, w tym ich temperaturę. Może również służyć do regulacji prędkości wentylatorów, co istotnie wpływa na kulturę pracy komputera. Predefiniowane ustawienia pozwalają na szybkie przejście z trybu cichego do trybu wysokiej wydajności. Można również powierzyć zarządzanie chłodzeniem komputera sztucznej inteligencji.

Co jeszcze znajdziemy w MSI Center? Chociażby moduł odpowiedzialny za aktualizację sterowników, dzięki któremu będziemy pewni, że nasz sprzęt zawsze pracuje z optymalną wydajnością.

Komputer Powered by MSI w praktyce

Tyle teorii, pora przyjrzeć się zestawowi, który od kilku dni gości na redakcyjnym biurku. Jak przystało na komputer złożony z części od jednego producenta, prezentuje się bardzo dobrze. Spójna stylistyka poszczególnych komponentów sprawia, że całość wygląda równie dobrze zarówno wtedy, gdy korzystamy z podświetlenia LED RGB, jak i wtedy, gdy to pozostaje wyłączone.

Szczególnie istotną rolę odgrywa w tym konkretnym zestawie układ chłodzenia MSI MAG CORELIQUID E360 / WHITE. To właśnie on zdradza, że jednostka nastawiona jest nie tylko na to, by świetnie wyglądać, ale powstała przede wszystkim po to, by zapewnić użytkownikowi bardzo wysoką wydajność.

Pierwsze chwile z komputerem Powered by MSI mijają znacznie szybciej, niż w przypadku zestawu składanego samodzielnie. Nie trzeba samodzielnie instalować systemu operacyjnego i sterowników sprzętu. Dzięki wstępnej konfiguracji komputer działa na zasadzie plug & play. Podłączamy do gniazdka, łączymy z peryferiami i gotowe. Oczywiście zawsze warto pamiętać o tym, by po pierwszym uruchomieniu i podłączeniu do internetu zaktualizować sterowniki przy pomocy MSI Center. Warto również upewnić się, czy kolejne aktualizacje nie czekają w Windows Update.

Na tym etapie warto również pamiętać o skonfigurowaniu wentylatorów i dopasowaniu parametrów ich pracy do własnych potrzeb. W komputerze mamy ich aż dziewięć, licząc z tymi na karcie graficznej, dlatego pominięcie tego etapu może sprawić, że komputer będzie emitował zbędny hałas w sytuacji, gdy nie jest to konieczne.

Odpowiednia konfiguracja wentylatorów jest też istotna z innego względu. Obudowa MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW / WHITE, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie zapewnić jak najlepszy przepływ powietrza. Z tego powodu producent nie zdecydował się na zastosowanie wygłuszenia, a przednia ściana to tak naprawdę jeden duży otwór wentylacyjny. Jeśli chcemy, by taki zestaw utrzymał wysoką kulturę pracy, nad konfiguracją chłodzenia musimy przysiąść nieco dłużej.

Czy komputer od MSI działa równie dobrze, jak wygląda? Sprawdźmy to!

Przyszła pora na to, by zweryfikować, jak jednostka złożona przez ekspertów, w której dominują komponenty od MSI, sprawdzi się w popularnych testach syntetycznych. Mając na uwadze, że w jej wnętrzu pracuje Intel Core i7-14700KF i karta graficzna z układem NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, o wysokie wyniki mogliśmy być spokojni. Oto one.

Zacznijmy od popularnego benchmarku CrystalDiskMark, ilustrującego możliwości zamontowanego wewnątrz testowanego komputera dysku:

Potężne możliwości procesora Intel Core i7-11700KF zweryfikował Cinebench R23:

Wydajność w codziennych zadaniach sprawdziliśmy w narzędziu PCMark. Również bez zarzutu:

Zastosowana karta graficzna nie miała żadnego problemu z wykręceniem wysokiego rezultatu w popularnym 3DMarku:

Jak prezentuje się stabilność gotowego zestawu od MSI? Bez najmniejszych zastrzeżeń.

Od rynkowej premiery karty graficznej MSI GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC minęło już ładnych kilka miesięcy, dlatego w temacie jej wydajności powiedziane i napisane zostało właściwie wszystko. Karta ma opinię jednej z najrozsądniejszych opcji do komputera budowanego z myślą o pracy z wymagającym oprogramowaniem i graniu w wysokiej rozdzielczości. To właściwie idealny wybór do grania w rozdzielczości 1440p, choć i z 4K radzi sobie w stopniu większym niż zadowalający.

Dlaczego warto kupić komputer Powered by MSI?

Możliwość własnoręcznego przetestowania komputera spełniającego kryteria programu Powered by MSI sprawiła, że odpowiedź na tak zadane pytanie stała się prosta. Dlaczego warto kupić tego typu komputer i kto przede wszystkim powinien się nim zainteresować?

Przede wszystkim dlatego, że jest to gotowa jednostka, złożona i wstępnie skonfigurowana przez specjalistów. Pomaga to zaoszczędzić sporo czasu przeznaczanego na samodzielny dobór komponentów, ich poszukiwanie i składanie w całość. Nie trzeba również martwić się systemem operacyjnym i jego instalacją.

Drugim argumentem jest spójność stylistyczna komponentów. To bardzo istotne zwłaszcza współcześnie, gdzie komputery coraz częściej trafiają na blaty biurek, a przeszklone obudowy pozwalają zajrzeć do ich wnętrza. Jako że MSI produkuje również urządzenia peryferyjne, taki komputer można uzupełnić o klawiaturę, myszkę, monitor czy słuchawki od tego samego producenta.

Istotną kwestią jest również sterowanie większością komponentów z poziomu jednego narzędzia, którym jest MSI Center. Przy jego pomocy zadbamy o aktualne sterowniki, odpowiednią kulturę pracy komputera i dopasujemy podświetlenie LED RGB do naszych preferencji. W sytuacji, gdy każdym elementem podświetlenia sterujemy z poziomu tej samej aplikacji, jest to naprawdę bardzo proste.

Co jeśli z jakichś powodów konieczne będzie skorzystanie ze wsparcia technicznego? W takiej sytuacji komputer Powered by MSI to spore ułatwienie – za całą konfigurację sprzętową odpowiada ten sam podmiot, czyli sklep, w którym komputer został zakupiony.

Komputer Mad Dog powered by MSI dostępny jest w sklepie Media Expert

Komputery Powered by MSI to właściwy wybór dla tych, którzy oczekują od komputera atrakcyjnego wzornictwa, wysokiej wydajności i niezawodności, nie chcąc przy tym tracić czasu na samodzielne budowanie i konfigurowanie zestawu. Z pewnością warto przyjrzeć im się bliżej.