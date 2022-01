Nextbase iQ z kamerą 4K, podczerwienią i stałym połączeniem z siecią

Nextbase iQ zarejestruje wszystko

Przy okazji odbywających się właśnie targów CES, brytyjska firma Nextbase zapowiedziała swój najnowszy model wideo rejestratora przeznaczonego dla samochodów oznaczonego krótką nazwą - iQ. Skrót nie jest przypadkowy, iQ oznacza inteligencję, a ta kamerka bez dwóch zdań aspiruje do inteligentnego urządzenia. Podobnie jak obecnie produkowane samochody czy smartfony, ma ciągłą łączność z siecią internet (poprzez WiFi lub modem 4G) i dzięki temu daje całkiem nowe możliwości monitorowania pojazdu. Na zestaw składa się tak naprawdę trzy kamery, przednia wyposażona jest w dwa obiektywy, a dodatkowy moduł montujemy na tylnej szybie. Frontowa kamera rejestruje obraz w rozdzielczości 4K i ma czujnik podczerwieni (więc widzi w ciemności), a pozostałe dwie nagrywają (w rozdzielczości 1440p) to co dzieje się wewnątrz oraz za pojazdem.

Dzięki stałej łączności z siecią internet, właściciel pojazdu może w każdej chwili sprawdzić co dzieje się z jego samochodem. Nawet (a może szczególnie) jeśli komuś go pożyczył. Poza tym funkcja "witness mode", czyli tryb świadka pozwala przy pomocy polecenia głosowego włączyć rejestracje zdarzenia ze wszystkich kamer (razem z dźwiękiem), która w czasie rzeczywistym wysyłana jest na serwery Nextbase, a właściciel zostaje natychmiast o tym fakcie powiadomiony. Może to być przydatne gdy kierującego pojazdem spotka jakaś nieprzyjemna sytuacja na drodze, związana np. z agresją drogową. Natomiast dzięki funkcji Valet Mode (tryb obsługi) można otrzymywać powiadomienia o określonych sytuacjach gdy samochód przekazaliśmy np. do mechanika czy swojemu dziecku. Dzięki precyzyjnemu systemowi GPS, oprogramowanie pozwala na namierzenie pozycji pojazdu oraz sprawdzenie np. z jaką prędkością się porusza. Jednym słowem Nextbase iQ daje pełny podgląd na to co dzieje się z jego samochodem w każdej chwili.

Poza tym rejestrator oferuje szereg innych rozwiązań. Mowa chociażby o NXT Video, czyli technologii wspomagającej rejestrację obrazu przy słabym oświetleniu tak aby można być odczytać np. tablice rejestracyjne. Poza tym Roadwatch AI wykorzystuje sztuczną inteligencję do monitorowania w czasie rzeczywistym szybkości i trajektorii innych pojazdów, a Emergency SOS (ESOS) automatycznie powiadamia służby ratunkowe, przekazując dane lokalizacji i inne ważne informacje w razie poważnego wypadku. Rozwiązanie Driver Aware (DMS) to inteligentny system monitorowania kierowcy zapobiegający rozproszeniu uwagi lub przysypianiu podczas jazdy, a Vehicle Aware (ADAS) to zaawansowany system asysty kierowcy, który monitoruje drogę i samochody z przodu, ostrzegając przed zagrożeniami ze strony pojazdów i pieszych przy użyciu technologii orientacji przestrzennej Nextbase Spatial Awareness Technology. Dzięki temu samochód jest też ciągle monitorowany w trakcie postoju i o niepożądanym zdarzeniu możemy dowiedzieć się już w jego trakcie, a nie po fakcie.

Wideo rejestrator Nextbase iQ wkrótce powinien trafić do sprzedaży w Polsce, ale jego cena nie jest jeszcze znana.