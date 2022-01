Zgadniecie ile praw jazdy zatrzymała małopolska policja w 2021 roku? Podpowiem: dużo

O bezpieczeństwie na drogach rozprawia się godzinami. O kierowcach przekraczających prędkość także. Wiele tragedii można byłoby uniknąć. Ale królowie szos wiedzą lepiej — i pomijając już ich brawurę, to rzadko kiedy przejmują się takimi rzeczami jak chociażby warunki atmosferyczne. Małopolska policja pochwaliła się statystykami, które... wyglądają niezwykle przygnębiająco.

Małopolska policja zatrzymała 4000 praw jazdy za przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym

Od nowego roku zmienił się taryfikator mandatów — będzie znacznie drożej niż dotychczas, a ponadto można zarobić więcej punktów karnych. Patrząc jednak na dane od małopolskiej policji obawiam się, że w przyszłym roku liczby te będą wyglądały jeszcze bardziej przerażająco. A już teraz nie jest kolorowo.

Między 1 stycznia, a 27 grudnia 2021 roku małopolscy policjanci zatrzymali 4000 praw jazdy. Powód? Przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Przypominamy, że:

• przekraczając dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym kierujący straci prawo jazdy na 3 miesiące;

• jeżeli w tym okresie osoba będzie kierowała pomimo wydanego zakazu - okres zatrzymania prawa jazdy zostanie wydłużony do 6 miesięcy;

• natomiast jeżeli dana osoba, po raz kolejny będzie kierowała pojazdem w wydłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy zostaną mu cofnięte uprawienia do kierowania pojazdami (prowadzenie pojazdu mechanicznego nie stosując się do wydanej decyzji administracyjnej).

Patrząc wstecz, dane te wyglądają porażająco. Z każdym rokiem jest... coraz gorzej. W 2018 roku tamtejsi policjanci zatrzymali 1111 praw jazdy, rok później - 2359. No a jak pokazują dane z 2021, jest jeszcze gorzej.

Na otarcie łez — odnotowano mniej wypadków na drogach. Co prawda tylko 22 zdarzenia mniej, ale na drogach umarło mniej ludzi. W 2020 roku zginęło w wypadkach 157 osób — w 2021 142.

Źródło