Witamy Android Auto w Polsce. Ale teraz tak naprawdę, a nie na niby

Ale jak to? Android Auto dopiero wchodzi do Polski? Tak to. Była dostępna wersja dla naszego kraju, był zlokalizowany interfejs, ale nigdy - do dziś - nie było oficjalnego dla Android Auto wsparcia. A jest to bardzo ważne narzędzie dla wielu zmotoryzowanych - pozwala za pomocą znacznie uproszczonego UI na w miarę bezstresowe obsługiwanie mutlimediów oraz samego telefonu. Android Auto współpracuje z Asystentem Google na telefonach, który od dłuższego czasu rozmawia w naszym języku - jest to więc coś, co pozwala na umilenie podróży i zwiększenie bezpieczeństwa. Google bardzo pilnuje tego, by zarówno interfejs, jak i aplikacje przygotowane dla Android Auto, nie odciągały uwagi kierowcy od drogi.

Android Auto w Polsce. Będzie prościej z obsługą w konkretnej grupie użytkowników. Lepsze będzie również wsparcie

Google czasami nie jest zbyt konsekwentne w tym, by w sposób atrakcyjny dla nas rozwijać swoje produkty (Asystencie Google: oczekujemy Cię na WSZYSTKICH urządzeniach) - nie jest to zatem argument, którego należy trzymać się kurczowo. Otóż dotychczas, Google nie mogło się odnosić bezpośrednio do potrzeb zgłaszanych przez użytkowników. Oficjalnie Android Auto w Polsce nie było, nie było więc w tej materii szerokiej komunikacji i nie było też słuchania próśb fanów / użytkowników. To zrozumiałe. Czy teraz będzie inaczej? Ja bym chciał, żeby tak było.

Druga sprawa, to użytkownicy którzy posiadają starsze smartfony z Androidem i chcący łączyć je z samochodami. Tu był lekki zgrzyt, bo musieli pobierać program z bibliotek APK, co nie jest do końca bezpiecznym zajęciem. Aktualizacje w takim trybie nie istnieją. Teraz, te osoby będą mogły korzystać ze znacznie bezpieczniejszego kanału dystrybucji, jakim jest Google Play.