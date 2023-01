To, że w tym roku nie dostaniemy iPhone'a SE 4. generacji jest niemal pewne. Z tej sytuacji obronna ręką wychodzi firma Qualcomm dostarczającą do smartfonów Apple modemów 5G. Tegoroczny "budżetowiec" miał być platformą testową autorskiego modemu Apple.

Kilka dni przed świętami pisaliśmy, że Ming-chi Kuo jest przekonany, że w 2023 r. iPhone SE nie otrzyma nowej wersji. W serii wpisów na Twitterze podzielił się najnowszymi informacjami wskazującymi, że Apple zrezygnowało z produkcji tego modelu - przynajmniej w tym roku. Powód? Słaba sprzedaż "średniej półki" z oferty iPhone'ów: iPhone SE 3. generacji, 13 mini oraz 14 Plus. Jest też kwestia samej konstrukcji nowego modelu. Odejście od "klasycznego" wyglądu nawiązującego do modeli z 2016 r. wiązałoby się ze znacznym podniesieniem jego ceny. Kuo podaje również, że Apple może dostrzegać problem w samej rozbudowanej ofercie. Zbyt duży wybór iPhone'ów z różnej półki cenowej może okazywać się pomysłem chybionym.

Tak miał wyglądać iPhone SE 4. Źródło: FrontPageTech.com

Choć informacje te stoją w sprzeczności z tym, co jeszcze ten sam analityk mówił kilka miesięcy wcześniej, wiele wskazuje, że tegoroczna oferta iPhone'ów będzie nieco inna niż w 2022 r. Kuo w swoim rozbudowanym wpisie na blogu w serwisie Medium podaje, że Apple wysłało do swoich partnerów informacje, że produkcja nowego modelu nie wystartuje. iPhone SE 4. generacji miał być pierwszym, który wyposażony będzie w autorski modem 5G, nad którym Apple ma pracować od dłuższego czasu. Według informacji Kuo, taki ruch miałby pozwolić Amerykanom sprawdzić, jak modem sprawdza się w najbardziej wymagających warunkach i podjąć decyzję o montowaniu ich we flagowcach.

Bez iPhone'a SE i wciąż z modemami 5G od Qualcomm. Zapowiada się ciekawy rok dla Apple

Fakt, że w tym roku nie będzie nowego SE może wskazywać, że prace nad modemem 5G nie idą zgodnie z zakładanym harmonogramem, że Apple zrezygnuje z modemów Qualcomm już w tym roku. Kuo przewiduje, że dotychczasowy dostawca rozwiązań umożliwiających połączenia 5G może spać spokojnie - przynajmniej do 2024 r. Zarówno iPhone'y z serii 15 oraz 16 mają oferować łączność 5G dzięki wykorzystaniu modemów dostarczanych przez Qualcomm. To krzyżuje plany Apple, które chciało wyłącznie swoich własnych układów wewnątrz iPhone'a. O tym, że firma pracuje nad swoim własnym modemem.

Zapowiada się więc ciekawy 2023 rok. Brak iPhone'a SE 4. generacji zwiastować może zmiany w tegorocznej ofercie iPhone'ów. Apple musi zmienić podejście do tak rozbudowanej dostępności różnych wersji i modeli, które z perspektywy rynku wydają się interesujące, jednak słabe zainteresowanie nimi mówi zupełnie co innego. W szczególności tyczy się to podstawowych modeli w niestandardowych konfiguracjach: mini i Plus. Nie pomaga też fakt, że iPhone 14 nie jest aż tak atrakcyjny, by przyciągnąć uwagę tych, który na premierę kupili "trzynastki" i są chętnie na wymianę telefonu każdego roku.

Nie można też zapomnieć o najdroższym modelu Pro Max - tegoroczna odsłona tego iPhone'a ma przynieść dużo więcej zmian niż większy ekran i pojemniejsza bateria. Mówi się, że pojawi się w nim jeszcze jeden, peryskopowy obiektyw mający zachęcić fanów fotografii do wybrania właśnie tego wariantu. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się we wrześniu.