Jeśli to się potwierdzi, to użytkowników czeka niezwykle miła niespodzianka. Wg. przecieków z Korei firma chce utrzymać ceny najnowszych flagowców na zeszłorocznym poziomie. A to byłaby doskonała informacja, sam zresztą pisałem w tym tekście, że Samsung powinien o tym pomyśleć jeśli chce, by seria S23 cieszyła się zainteresowaniem użytkowników.

Oby to była prawda

Przechodząc zaś do konkretów. Oznaczałoby to, że urządzenia będą kosztować 799 dol. za Galaxy S23, 999 dol. za Galaxy S23+ i 1199 dol. za Galaxy S23 Ultra. W Polsce smartfony kosztowały odpowiednio: 3999 zł, 4999 zł i 5899 zł w podstawowych wersjach.

Jednak tegoroczne urządzenia będą od nich na pewno dużo lepsze. Ale w przeciwieństwie do zeszłego roku producent skorzysta z procesorów Qualcomma, Snapdragonów 8 Gen 2. Do tego będzie to wersja dedykowana tylko jego urządzeniom, z nieco podniesioną wydajnością.

Kolejną zmianą będzie pamięć – w podstawowym modelu będzie to 256 a nie 128 GB. Być może smartfony, a przynajmniej Ultra, dostane obiektyw główny o matrycy 200 MP. Ta wiadomość nie jest jednak wciąż potwierdzona i prawdopodobnie będziemy musieli czekać na to do oficjalnej premiery.

Samsung jest podobno zdeterminowany by utrzymać zeszłoroczne ceny, nawet kosztem mniejszego zysku. Firma patrzy na to co robi Apple. A podstawowy iPhone 14 zadebiutował w cenie identycznej co iPhone 13, czyli właśnie 799 dol. Dlatego by pozostać konkurencyjnym, Koreańczycy będą się starali utrzymać ceny, licząc na większy wolumen sprzedaży.

Galaxy S23 – co już wiadomo

Smartfony mają mieć ekrany Dynamic AMOLED o przekątnych 6,1, 6,6 oraz 6,8 cala. Sercem telefonów będzie dodatkowo podkręcony układ Snapdragon 8 Gen 2, który będzie najpotężniejszym procesorem dla urządzeń z Androidem w 2023 roku. Do tego dostaniemy 8 lub 12 GB pamięci RAM i 256 GB ROM w podstawowych wersjach. Baterie będą mieć 3900, 4700 oraz 5000 mAh. Maksymalna moc ładowania to 25 i 45W, oczywiście ładowarek w pudełkach nie będzie.